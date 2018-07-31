01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Elektrik ve doğalgaza zam geldi

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Elektrik ve doğalgaza zam geldi
EPDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, elektriğe meskende yüzde 9, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14 zam geldi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre doğalgaza, konutlarda yüzde 9, büyük işletmelere yüzde 14 zam yapıldı.
Elektrik ve doğalgaza zam geldi Elektrik ve doğalgaza zam geldi Elektrik ve doğalgaza zam geldi

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik fiyatlarına kilovatsaat başına yüzde 9 ila yüzde 14 zam yapıldı.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni fiyatlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Buna göre, vergi ve fonlar dahil perakende elektrik satış tarifelerinde, enerji maliyetlerinde gerçekleşen artışlar sebebiyle meskenler için yüzde 9, diğer tüketiciler için yüzde 14 artışa gidildi.

Elektrik fiyatlarına en son 1 Nisan'da yüzde 2,89 zam yapılmıştı.

DOĞALGAZ'A ZAM

BOTAŞ, doğalgaza konutlarda yüzde 9, büyük işletmelerde yüzde 14 zam yapıldığını duyurdu.

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