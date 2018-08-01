01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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İstanbul'da parktaki sapığa pusuyla suçüstü

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İstanbul’da park ve sitelerin bahçelerine girerek çocukları taciz eden sapık yakalandı. Sivil polislerin suçüstü enselediği sapık tutuklandı.
İstanbul'da parktaki sapığa pusuyla suçüstü
İstanbul'da parktaki sapığa pusuyla suçüstü İstanbul'da parktaki sapığa pusuyla suçüstü İstanbul'da parktaki sapığa pusuyla suçüstü

Sabah gazetesinin haberine göre, İstanbul'da çocuklara cinsel istismarda bulunan bir sapık sitelerin kamera görüntülerine yakalandı. İddiaya göre, Güngören ve Merter'de bulunan parklarda ve sitelerin bahçelerinde dolaşan sapık, çocukları taciz etti. Konuşmaya çalıştığı çocukları apartman boşlukları ile parklarda kuytu köşelere doğru götürdüğü kamera görüntülerine yansıyan sapığın bu noktalarda çocukları taciz ettiği belirlendi.

Olaylar üzerine park ve sitelerde nöbetlere başlayan vatandaşlar, kamera görüntülerine takılan sapığın görüntülerinden elde edilen fotoğrafları, "Görenler 155 Polis İmdat Hattı'na şikayetçi olsun" notuyla çevredeki duvarlara astı. Sapık son olarak Güngören'e bağlı Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde iki farklı sitede görüldü. Site sakinleri kamera görüntüleri ile birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

SABIKALI ÇIKTI

Kimliği belirlenen şüpheli K.U., aynı bölgede yer alan bir parkta bekleyen sivil polislerin pususuyla suçüstü yakalandı. Sapığın son bir haftada 6 çocuğu taciz ederek cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli K.U. cezaevine konuldu. K.U.'nun aynı suçtan daha önce de tutuklandığı ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah gazetesi

 

 

 

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