01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:08Güneş 05:53Öğle 13:17İkindi 17:10Akşam 20:28Yatsı 22:05
    • 30°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 29°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 96.932 -0.02
  • Altın: 193,577 0.95
  • Dolar: 4,9265 0.39
  • Euro: 5,7580 0.25

"Kurultay kavgası mahkemede bitecek"

»
"CHP'deki kurultay kavgası mahkemede bitecek. Partinin içler acısı haline seçmenleri dahi isyan eder hale geldi." diyen Sabah yazarı Güngör, CHP'nin yerel seçimlerde de kendi seçmeninden okkalı bir tokat yiyeceğini ifade etti.
"Kurultay kavgası mahkemede bitecek"

Sabah gazetesi Yazarı Dilek Güngör bugünkü yazısında, CHP'deki koltuk savaşlarını ve seçmene yansımalarını kaleme aldı. "CHP'deki kurultay kavgası mahkemede bitecek. Partinin içler acısı haline seçmenleri dahi isyan eder hale geldi." diyen Güngör CHP'nin yerel seçimlerde de kendi seçmeninden okkalı bir tokat yiyeceğini ifade etti.

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN SATIRBAŞLARI:

"Son bir haftadır CHP'nin ibretlik halini izliyorum. 8 kez yenilmesine rağmen koltuğa yapışan bir genel başkan, partide değişim isteyenlere kulak tıkayan yönetim, kurultay isteyen muhaliflerin toplanan imzaları bir türlü açıklayamaması, partinin gizli yönetimi (!), CHP'lilerin kamuoyu önünde yaşadığı seviyesiz tartışmalar, demokrasiden bahsedip delegelere yapılan 'imzanı çek' baskıları, kağıttta yazılanı bile okuyamayan il başkanları, hizipler, entrikalar hatta daha da ötesi tehdit ve şantajlar vs...

Öyle sanıyorum ki, kurultay kavgası mahkemede bitecek. Partinin içler acısı haline seçmenleri dahi isyan eder hale geldi. Nereye gitsem CHP'li seçmenlerden aynı cümleleri duyuyorum. Gittiğim, gördüğüm yerlerdeki izlenimim, CHP'nin yerel seçimlerde kendi seçmeninden okkalı bir tokat yiyeceği yönünde... Ama yalan yok. CHP'nin durumunu gördükçe bol bol dua ediyorum. Niye mi? Ülkece verilmiş sadakamız varmış. Allah bizi CHP'den korudu, koruyor!"

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
SP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İslam Birliği önerisiSP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İslam Birliği önerisiSP'li Çetinkaya, ciddi ekonomik sıkıntı yaşandığını, hükümetin sorunları kredi ile çözmeye çalıştığını belirterek, "Cumhurbaşkanı'nın İslam Birliği'ni kurması için önünde büyük bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.
"Kurultay kavgası mahkemede bitecek""Kurultay kavgası mahkemede bitecek""CHP'deki kurultay kavgası mahkemede bitecek. Partinin içler acısı haline seçmenleri dahi isyan eder hale geldi." diyen Sabah yazarı Güngör, CHP'nin yerel seçimlerde de kendi seçmeninden okkalı bir tokat yiyeceğini ifade etti.
CHP’deki 'üst akıl' kim?CHP’deki 'üst akıl' kim?Olağanüstü kurultay gündemiyle çalkalanan CHP'de şimdi de “gizli karar merkezi”nin neresi olduğu tartışılıyor.
Mustafa Varank'ın yardımcıları belli olduMustafa Varank'ın yardımcıları belli olduSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 'A Takımı' belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre bakan yardımcılığı görevine Hasan Büyükdede, Dr. Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır atandı.
Kulislere göre CHP'li muhaliflerin imza sayısı!Kulislere göre CHP'li muhaliflerin imza sayısı!Muharrem İnce'nin başını çektiği muhalifler için bugün imza toplama süresi doldu. Muhalifler, isimleri perşembe günü Genel Merkez'e teslim edeceklerini açıkladılar.
Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılıyor!Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılıyor!HDP İstanbul ve Hatay milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay’ın partiden ayrılarak, Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacakları öğrenildi.
  • CHP'de imza süreci tamamlanıyor30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:50
  • Koray Aydın'ın gafına gülenlerin konuya açıklık getirmesi lazım30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:46
  • Bakan Albayrak: Kendinizi çelik gibi yetiştirmek zorundasınız30 Temmuz 2018 Pazartesi 08:42
  • İnce: 1250 delege imza vermezse, çekilirim kenara29 Temmuz 2018 Pazar 23:06
  • Fatih Erbakan parti kuruyor29 Temmuz 2018 Pazar 07:59
  • Kurultay gerilimi bitmiyor!28 Temmuz 2018 Cumartesi 03:17
  • Bahçeli'den ekmek zammına tepki27 Temmuz 2018 Cuma 10:51
  • MHP'den uzman çavuşlar için kadro çağrısı26 Temmuz 2018 Perşembe 14:18
  • Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert mesaj26 Temmuz 2018 Perşembe 14:15
  • CHP'de kaos! 59 il başkanı desteğini açıkladı26 Temmuz 2018 Perşembe 13:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri