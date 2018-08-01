'PKK bebek katili unvanını bir kez daha tescil etti'

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sözen, PKK'lı teröristlerin asker eşi ve bebeğine bombalı saldırısı ile ilgili, "Hain örgüt bebek katili unvanını bir kez daha tescil etti." dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesine ilişkin, geçmişte yüzlerce bebek katleden örgütün bu olayla "Bebek katili" unvanını bir kez daha tescil ettiğini belirtti.

Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısından duydukları üzüntüyü aktararak, yakınlarına ve Türk milletine baş sağlığı diledi.

Alçaklık, hainlik, kalleşlik ve korkaklıkta sınır tanımayan terör örgütü PKK'nın, yine kendine yakışanı yaptığını vurgulayan Sözen, örgütün geçmişte de benzer yüzlerce katliama imza attığını hatırlattı.

Bu olayın terör örgütü PKK'nın hainler, alçaklar, kalleşler ve korkaklardan oluşan bir yapı olduğunu bir kez daha kanıtladığını ifade eden Sözen, askerin polisin ve güvenlik korucularının karşısına çıkamayacak cesarette olan hainlerin ancak böyle savunmasız kadın ve bebeklere gücünün yettiğini aktardı.

Örgüt üyelerinin nereye kaçarsa kaçsın yok olup gitmeye mahkum olduğunu anlatan Sözen, şöyle devam etti:

"Geçmişi yüzlerce bebek katletmekle geçen bu hain örgüt, bu olayı yaparak bebek katili unvanını bir kez daha tescil ettirmiştir. Yıllarca bebek, kadın, genç, yaşlı ayrımı yapmaksızın binlerce sivil ve savunmasız vatandaşımızı katleden terör örgütü PKK'yı şirin göstermeye, masum göstermeye çalışanlar bilmelidir ki, bu olayda sizin de payınız ve katkınız vardır. Sıkıştıkları yerlerde demokrasi özgürlük ve insan hakları gibi tertemiz cümleleri ağızlarını alıp kirleten PKK destekçileri neredesiniz nerelerdesiniz neden susuyorsunuz neden sesiniz çıkmıyor? Bu masum kadınımızı, bu masum bebeğimizin en doğal hakkı olan yaşama hakkı elinden alınmışken sözde insan haklarını savunan PKK destekçileri hainler alçaklar korkaklar nerelerdesiniz? Yoksa sizin nazarınızda sadece teröristlerin ve anarşistlerin mi insan hakkı var? Sadece onların mı yaşam hakkı var? Masum bir kadının katledilmesi, masum bir bebeğin katledilmesi karşısında susanlar bilmelidirler ki birer dilsiz şeytandırlar."

"Kınayın ve lanetleyin"

Yaşanan üzücü olay karşısında herkesin tepkisini dile getirmesi gerektiğini belirten Ziya Sözen, terör örgütüyle iş birliği yapanların, dökülen kanlarda payı olduğunu ifade etti.

Terör örgütüyle herkesin arasına mesafe koyması gerektiğini aktaran Sözen, şunları kaydetti:

"Zerre kadar insan onur, şeref ve haysiyetini taşıyorsanız, zerre kadar insanlıktan nasiplenmiş iseniz çıkın bu hainler kalleşler alçaklar ve korkaklar yapısı olan terör örgütü PKK ile ilişkinizi kesin, PKK terör örgütünü kınayın lanetleyin. PKK'nın arka bahçesi konumunda olan bu siyasi parti ile bu kirli yapılanmayla derhal ilişkinizi kesin. Bugün bu onurlu şerefli dik duruşu göstermezseniz, Sizin dağda elinde silah olan teröristlerden hiçbir farkımız kalmaz. Bir daha insanların içerisine çıkacak yüzünüz olmaz. Yaşadığımız müddetçe bu utançla yaşamak zorunda kalacaksınız. Çocuklarınıza torunlarımıza kirli ve kanlı bir gelecek bırakmış olacaksınız. Hayatınızda bir defa olsun çıkın bu dik ve onurlu duruşunu gösterin. Bu hain ve alçaklarla aranıza mesafe koyun. Yoksa her gün yediğiniz yemekte içtiğiniz suda döktüğünüz bu sivil savunmasız masum kadınların bebeklerin kanını görecek o kanın kokusunu hissedeceksiniz. Her gün vicdan azabı çekecek, Yediğiniz o yemek içtiğiniz o su boğazınıza düğümlenecektir."