SP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İslam Birliği önerisi

SP'li Çetinkaya, ciddi ekonomik sıkıntı yaşandığını, hükümetin sorunları kredi ile çözmeye çalıştığını belirterek, "Cumhurbaşkanı'nın İslam Birliği'ni kurması için önünde büyük bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

SP Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya, Türkiye'de ciddi bir ekonomik sıkıntının yaşandığını, hükümetin sorunları kredi ile çözmeye çalıştığını belirterek, dikkat çeken bir öneride bulundu. SP'li Çetinkaya "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam Birliği'ni kurması için önünde büyük bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı Temmuz ayı il divan toplantısını, başkanlık binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya'nın yanı sıra Genel İdare Kurulu Üyesi (GİK) Yavuz Aydın, İl Başkanı Avukat Hasan Hüseyin Uyar, ilçe başkanları ve teşkilatları ile çok sayıda partili katıldı.

TEHDİTLER ABD'NİN TARZI

Yanlış hukuk sistemi ile çeşitli travmaların yaşandığını belirten Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya, sosyolojik ve psikolojik olarak bu travmaların çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin üzerinde emelleri olan mihraklar olduğunu ifade eden Çetinkaya, "Bu mihrakların oyunlarına karşı teyakkuz halinde olunmalıdır. Bugün basit bir papazın tutuklanması ile ülkelerin arası geriliyor. ABD, bizi tehdit ediyor. Hükümet, bu tehditlere gerekli tepkiyi gösterdi. Bu Amerika'nın tarzıdır ve hep bu tarzından bir netice almayı başarmıştır. Bu hâkimane tavrına müsaade edilmemeli. ABD'nin dost edilmek istenmesinin de tekrardan gözden geçirilmesini istiyoruz. ABD, hiç bir zaman bizimle müttefik olamaz" dedi.

MÜSLÜMANLARDAN SES ÇIKMIYOR

Avrupa Birliği (AB) ve İsrail ile de dost olunamayacağını dile getiren Çetinkaya, İsrail'in bugünlerde Filistin'de yaşayan Müslümanlara karşı pervasız davranışlarda bulunduğunun altını çizdi. İsrail'in 'Milli Ulusal Devlet Yasasını' ortaya koyduğunu hatırlatan Çetinkaya, "Kendi toprakları olarak gördüğü noktalarda başka bir devletin yaşamasına veya başka bir dilin konuşulmasına izin vermeyecek bir yasa çıkardı. İslam dünyası ve Türkiye'de cılız bir tweetten başka kimseden ses çıkmadı. Bu Cuma günü İsrail'in Mescit-i Aksa'ya karşı tecavüzüne de Müslümanlar bir tepki ortaya koyamadı" şeklinde konuştu.

MECLİS DAHA DA DEVRE DIŞI KALACAK

"Nefret değil, merhamet dili kullanılmalıdır. Bundan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanı, milletini ötekileştirmez" diyen Genel Sekreter Çetinkaya şunları kaydetti: "Bu ülkenin kamplaşması kötü sonuçlar doğurur. Kucaklaşma ortamı sağlanmalı. Yönetimde şeffaflık ve denetlenebilirlilik esas olmalıdır. Sayıştay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) denetleme unsurlarıdır. Alınan bazı kanun hükmündeki kararnameler (KHK)'lar, meclisi bundan sonra daha da devre dışı bırakacağını gösteriyor. Kuvvetler ayrımı kesinlikle olmalı."

CUMHURBAŞKANI'NIN BÜYÜK FIRSATI VAR

Türkiye'de ciddi bir ekonomik sıkıntının yaşandığına da vurgu yapan Çetinkaya, konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Sorunların çözümü için görüşmeler oluyordur. Görünen o ki; Çin'den 3 buçuk milyar dolar civarında bir kredi temin edilebildi. Türk Hava Yolları (THY)'nin 3. havalimanına taşınabilmesi için 1 milyar dolar gerekiyormuş. Bu hamlede de son aşamaya gelindiğini duyuyoruz. Tuz Gölü'nün altına doğalgaz depolayabilmek için de 1,2 milyar dolarında para gerekli. Çin'den temin edileceği söyleniyor. Bütün işler, hep kredi ile yapılıyor. Bu ülkenin kurtuluşu, kredi almak ile olmaz. Yapılan sadece borcu borç ile kapatmak olur. Ülke kendi kaynaklarını kullanarak, tasarrufu da kendine referans ederek yatırım yapmalıdır. Üretim şart. Bugün alınan borç illaki yarın ödenecek. Ticari işbirlikleri olabilir buna sözümüz yok. Devletin doğası ve tabiatında işbirlikleri vardır. İşbirliklerinin bize ne kadar faydası var, o ülkelere ne kadar ihracat yapacağız bunlar sorulmalıdır. Erbakan Hoca, D8'i kurarken ekonomi temeline oturttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam Birliği'ni kurması için önünde büyük bir fırsat var. Bu fırsatın kesinlikle değerlendirilmesi gerekiyor."