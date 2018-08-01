01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Fare zehri içip kaza yaptı

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Fare zehri içip kaza yaptı
Aksaray’da otomobilin içinde girdiği bunalım sonucu fare zehri içen sürücü, hızla gittiği yolda kaza yapınca ağır yaralandı
Fare zehri içip kaza yaptı Fare zehri içip kaza yaptı Fare zehri içip kaza yaptı

Olay, Aksaray Cumhuriyet Mahallesi TOKİ bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı bunalıma giren Sami D. (26), içinde bulunduğu 68 AJ 846 plakalı araç içerisinde fare zehri içti. Fare zehri içtikten sonra otomobili çalıştırıp trafiğe çıkan ve aşırı sürat yapan Sami D., araç içerisinde fenalık geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil ilk olarak kaldırımda bulunan bir araba çarptı. Aşırı hız nedeniyle durmayan otomobil daha sonra da bir bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrası inceleme yapan polis ekipleri, araç içerisinde fare zehri bulurken, durumu hastane polisine ve sağlık ekiplerine bildirdi. İçtiği fare zehri ve kaza nedeniyle ağır yaralanan sürücünün tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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