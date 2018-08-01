01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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MEB'den öğrencilere müjde!

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MEB'den öğrencilere müjde!
Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı açıklamada “Hiçbir öğrencimizi üzmeyeceğiz. Anadolu lisesi isteyen öğrenci, mutlaka Anadolu lisesine yerleşecek. Kontenjanlar artırılacak. Gerekirse ikili eğitime geçilecek” dedi.
MEB'den öğrencilere müjde! MEB'den öğrencilere müjde! MEB'den öğrencilere müjde!

 

Liselere geçiş sisteminde binlerce öğrencinin hiçbir yere yerleşmemesi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'dan beklenen açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında, “Hiçbir öğrencimizi üzmeyeceğiz. Anadolu lisesine gitmek isteyen öğrenci gidecek, kontenjanlar artırılacak” dedi.

TÜM ÖĞRENCİLER BİR LİSEYE YERLEŞECEK

Bakanlık yetkilisi, önümüzdeki dönemde öğrencilerin dört tercih hakkı daha olduğuna işaret ederek, “Bu tercihler çok dikkatli ve doğru yapılmalı. Özellikle rehberlik öğretmenlerinden destek alınması gerekiyor. Bu dört tercih döneminde de öğrenci istediği bir lise türüne yerleşemezse, Anadolu lisesini isteyen öğrenci yerleşemezse, Anadolu lisesi kontenjanları artırılacak. Gerekirse ikili eğitim yapılacak. Mutlaka istediği okula öğrencilerimizi yerleştireceğiz. Hiçbir öğrencimizi üzmeyeceğiz” dedi.

 

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