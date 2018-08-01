01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin en önemli özelliği hız olacak

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Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin en önemli özelliği hız olacak
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli özelliğinin hız olacağını düşünüyorum." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin en önemli özelliği hız olacak Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin en önemli özelliği hız olacak Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin en önemli özelliği hız olacak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk oldu.

 

Bilecik, PKK'nın tuzaklı saldırısı ile ilgili olarak, "Bizleri derinden üzmüştür. Tüm iş dünyası olarak saldırıyı kınıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli özelliğinin hız olacağını düşündüğünü kaydeden Bilecik, Bakan Albayrak ile toplantı ile ilgili olarak da "Sayın Bakan son derece önemli mesajlar verdi, samimi mesajlarından büyük memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Başkanı Bilecik, faizlerin yüksek olmasının yatırım iştahını geride bıraktırdığını söyledi.

Döviz kuru ve faiz seviyesi ile ilgili Bilecik, "İş dünyası için en büyük sorun, bu ikisinden bir hayli önde olan enflasyondur." ifadelerini kullandı.

"Vergisel düzenlemelerimiz bir miktar karışık. Kökten bir vergi reformu çalışması gerekiyor. Daha sade ve basit olmalı." diyen Bilecik, "Biz bu yıl büyümenin yüzde 4'lerin kati suretle altında olmayacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

AA

 

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