01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Kurbanlık fiyatlarına zam!

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Kurbanlık fiyatlarına zam!
Kurbanlık fiyatları bu yıl, geçen yıla göre yüzde 10 zamlandı.
Kurbanlık fiyatlarına zam! Kurbanlık fiyatlarına zam! Kurbanlık fiyatlarına zam!

 

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, bu seneki büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında geçen seneye göre yüzde 10’luk bir fiyat artışının beklendiğini ifade ederek, “Yem, mazot ve ilaç gibi girdiler dolar ile alınıyor. Son üç-dört ayda girdilerde yüzde 30’luk artış oldu ancak piyasanın talebi bu fiyatı karşılamıyor. Dolayısıyla geçen seneye göre yüzde 10 artış olacak” diye konuştu.

Yücesan, “Geçen sene büyükşehirlerde toplu kurban satışı yapılan yerlerde büyükbaşta canlı kilogram (sığır) 22 ila 23 lira civarındaydı. Bu sene 25 ila 26 lira olması bekleniyor. Geçen sene kilogramı 24 ila 25 lira olan küçükbaş için de 27 ila 28 lira civarı fiyat bekleniyor” dedi.

Bayramın bu sene 9 günlük bir tatile denk geleceğini aktaran Yücesan, bu nedenle büyükşehirlerde kurban kesimlerinde çok büyük bir potansiyel beklemediklerini kaydetti. Yücesan, “Kurban Bayramı’nda 800 bin ila 1 milyon büyükbaş ve 2 buçuk milyon küçükbaş hayvan kesiliyor” dedi.

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