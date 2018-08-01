01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Bankaya kuzu ile girdi, gören şaştı kaldı!

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Konya'nın Ereğli ilçesinde Müessire Saygılı, yaralı halde bulup sahip çıktıkları kuzu ile bankaya gelip işlem yaptırdı. Çevreyi kirletmemesi için çocuk bezi bağlı olan kuzu ise görenlerin ilgi odağı oldu.
Bankaya kuzu ile girdi, gören şaştı kaldı!
Bankaya kuzu ile girdi, gören şaştı kaldı! Bankaya kuzu ile girdi, gören şaştı kaldı! Bankaya kuzu ile girdi, gören şaştı kaldı!

Ereğli'de oturan Mehmet Saygılı, Göztepe mevkiinde yürüyüş yaptığı sırada kanlı ve yaralı halde kuzu buldu. Çevrede araştırma yapmasına rağmen sahibini bulamayan Saygılı, kuzuyu eve getirdi. Ardında da kuzunun tedavisini yaptırıp, beslemeye başladı.

 

Saygılı'nın eşi Müessire Saygılı da, kuzu ile birlikte dün bir bankaya gelerek işlem yaptırdı. Çevreyi kirletmemesi için çocuk bezi bağlı olan kuzu, çevredekiler tarafından görüntülendi.

 

Eşinin kuzuyu bulduğunu anlatan Müessire Saygılı, bankaya hem işlem yapmak hem de bir arkadaşı ziyarete geldiğini söyledi.

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