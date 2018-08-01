01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Sokağa atılan görme engelli kadına belediye sahip çıktı

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Kirasını ödeyemediği için eşyaları ile birlikte sokağa atılan görme engelli Uğur Aksoy'un eşyaları Esenyurt Belediyesi'ne ait depoya kaldırılırken, kendisi de bir otele yerleştirildi
Sokağa atılan görme engelli kadına belediye sahip çıktı
Sokağa atılan görme engelli kadına belediye sahip çıktı Sokağa atılan görme engelli kadına belediye sahip çıktı Sokağa atılan görme engelli kadına belediye sahip çıktı

Esenyurt'ta evinin kirasını ödeyemediği için iş yerinde yaşamaya başlayan görme engelli Uğur Aksoy, buranın da kirasını ödeyemediği gerekçesiyle ofisinden çıkartıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KOSGEB desteğiyle çağrı merkezi ofisi açan görme engelli Aksoy, işleri iyi gitmediği için kirasını ödeyemediğinden 5 ay önce evini boşalttı. Aksoy, eşyalarını iş merkezindeki ofisine taşıyarak, eşi ile burada yaşamaya başladı.

Aksoy, KOSGEB'den aldığı kredi de kesilince iş yerinin kirasını ödeyemez duruma geldi. Ofis sahibi de kira alamadığı için icra takibi başlattı. İcra yolu ile ofis boşaltılırken, görme engelli Aksoy da eşyaları ile birlikte sokakta kaldı.

Yapılan çağrı üzerine binanın önüne gelen Esenyurt Belediyesi Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Aksoy'un eşyalarını toparlayıp bir depoya kaldırdı. Görme engelli Aksoy, kalıcı bir çözüm bulunana kadar Esenyurt Belediyesi tarafından otelde misafir edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, eşyalarını muhafaza altına aldıkları ve kendisini sokakta kalmaktan kurtardıkları için belediye ekiplerine teşekkür etti.

KOSGEB desteğiyle 7-8 ay önce bir çağrı merkezi açtığını belirten Aksoy, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Daha sonra çalışanlarım pazarlama yapamamaya başladı, bazı alacaklarımı da alamadım. Kocam da Çanakkale'ye geçici bir işte çalışmak için gitti. Bu sebeplerden dolayı kredim kesildi. 3-4 aydır kiramı ödeyemedim ve ev sahibi en sonunda beni sokağa bıraktı. Şimdi yeniden işimi kurarak hayatımı düzene koymak istiyorum."

AA

 

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