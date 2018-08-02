02 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Fed faiz kararını açıkladı

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Fed faiz kararını açıkladı
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD'den gelen son dakika haberlerine göre Fed, faizlerde değişikliğe gitmeyerek beklendiği üzere 1,75-2,00 aralığında sabit tuttu.
Fed faiz kararını açıkladı Fed faiz kararını açıkladı Fed faiz kararını açıkladı

 

Fed faiz kararını Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıkladı. Fed faizi 1,75 - 2,00 aralığında sabit tutarken, eylül toplantısında politika faizine yönelik artış sinyali verdi.

TRUMP "FAİZ ARTIŞINA KARŞIYIM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada  "Ekonomi ve borsada ne zaman yukarı gitsek faizleri tekrar artırmak istiyorlar. Bu konuda mutlu değilim" demiş ve buna rağmen Fed'e 'en iyisini düşündükleri şeyi yapmaları' konusunda izin verdiğini vurgulamıştı.

Fed'in ekonomik toparlanmayı aksatabileceğini savunan Trump, "Ekonomi alanında bu kadar yoğun çalıştıktan sonra faizlerin yukarı çıkması hoşuma gitmiyor" demişti.

FOMC toplantısının ardından ekonomideki güçlü büyüme, düşük işsizlik ve yükselen enflasyon nedeniyle faizlerdeki kademeli artış yaklaşımının mevcut şekilde devam etmesine yönelik açıklamalar bekleniyor.

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