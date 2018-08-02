02 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Hulusi Akar'a 'orgeneral' yardımcı

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Hulusi Akar'a 'orgeneral' yardımcı
Yüksek Askeri Şura, yeni hükümet sistemi kapsamında ilk toplantısını bugün yapacak. Kulislerde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yardımcılığına orgeneral kadrosundan bir ismin getirileceği konuşuluyor.
Hulusi Akar'a 'orgeneral' yardımcı Hulusi Akar'a 'orgeneral' yardımcı Hulusi Akar'a 'orgeneral' yardımcı

CumhurbaşkanlığıI Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) terfi, temdit ve emekli olacak personelin durumunun görüşüleceği ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği ve ilk kez Beştepe’de toplanacak olan YAŞ bir günde tamamlanacak. Şura ile ilgili olarak kulislerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yardımcılığını yapacak ismin de belirleneceği konuşuluyor. Kulislerdeki iddia, Milli Savunma Bakan Yardımcılığı’na ‘orgeneral’ kadrosundan bir ismin getirileceği yönünde. Orgeneral rütbeli bakan yardımcısı atanmasını Akar’ın talep ettiği belirtiliyor.

SİVİLLER ÇOĞUNLUKTA

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu göreviyle ilk kez YAŞ’ta yer alacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oktay ile birlikte YAŞ’ın sivil kanadını oluşturacak. Akar, YAŞ’a daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katılmıştı. Orgeneral Yaşar Güler ilk kez Genelkurmay Başkanı olarak Şûra masasındaki yerini alırken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da toplantıya ilk kez katılacaklar arasında. Orgeneral Güler, Orgeneral Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz YAŞ’ın askeri kanadı olarak toplantıda hazır bulunacak.

TERFİLERİ BEKLENİYOR

Şura’da, tuğgeneral ve tuğamiralliğe terfi edecek albaylar ile general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Toplantıda, bulundukları görevleri korgeneral ve koramiral rütbesinde sürdüren komutanların terfi almaları bekleniyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Genelkurmay İkinci Başkanı olan Korgeneral Metin Gürak’ın, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtlarına komuta eden ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin propaganda konuşmalarında eleştirdiği 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in bir üst rütbeye terfi ederek ‘Or’ olmaları bekleniyor. Kulislerde, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal ile 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın’ın adları da ‘or’luk için konuşuluyor. Bu yıl Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında toplam 46 general ve amiral terfi listesinde bulunuyor.

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