02 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Erdoğan ve Putin konuşmuştu! Süreç başladı

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Erdoğan ve Putin konuşmuştu! Süreç başladı
Güney Afrika’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptığı ‘Rus eti’ sohbetinden sonra Rusya’dan et ithalatı için süreç başladı.
Erdoğan ve Putin konuşmuştu! Süreç başladı Erdoğan ve Putin konuşmuştu! Süreç başladı Erdoğan ve Putin konuşmuştu! Süreç başladı

dinilen bilgiye göre, Rus yetkililerinin, “ilk parti et gitti” açıklamalarına karşın et ithalatı için çalışmalar devam ediyor. Buna göre Tarım Bakanlığı yetkilileri, hem helal kesim, hem de veterinerlik denetimi için Rusya’da incelemelerde bulunacak. 

DANA, KAZ VE ÖRDEK

Rusya’dan önce dana, sonra kaz ve ördek eti gelecek. Rusya’dan et ithalatının 7 Eylül’de Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye’nin İstanbul’da gerçekleştireceği zirveden önce hayata geçirilmesi bekleniyor. 

Erdoğan ile Putin arasında BRICS Zirvesindeki görüşmede ilginç bir yemek daveti diyaloğu yaşanmıştı. Basına açık görüşmenin son kısmında kameralar önünde Putin, Erdoğan’a yemek davetini hatırlatarak, “Beni restorana davet edecektiniz hani” demişti.

Erdoğan da Putin’e, “Ettim, bekliyorum” karşılığını vermişti. Putin’in, “Ama şu konuda anlaşmıştık: Et ürünlerimizi ülkeye alacak iseniz o zaman bu restoranda Rus etleri olacak” sözleri üzerine Erdoğan da, “Ben memnuniyetle sizleri öncelikle bekliyorum. Dönüşten sonra bu işi halledersek iyi olur, fazla geciktirmeyelim” diye yanıt vermişti.

İki lider ithal et konusunda anlaşırken, uçak krizinin ardından ticarette başlayan sıkıntıların da tamamen giderildiği ifade edildi. 

Buna göre başta domates olmak üzere bütün tarım ürünlerinin Rusya’ya sevkiyatında artık bir engelleme konulmuyor.

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