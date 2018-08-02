02 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:10Güneş 05:54Öğle 13:16İkindi 17:09Akşam 20:27Yatsı 22:04
    • 30°C Adana
    • 33°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 24°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 97.211 0.27
  • Altın: 196,313 1.53
  • Dolar: 5,0108 2.11
  • Euro: 5,8271 1.45

2.5 yıl sonra iğrenç intikam!

»
Aydın'ın İncirliova ilçesinde 10 yaşındaki E.T.’ye cinsel istismarda bulunduğunu suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet A. ile oğlu Halil İbrahim A. tutuklandı.
2.5 yıl sonra iğrenç intikam!
2.5 yıl sonra iğrenç intikam! 2.5 yıl sonra iğrenç intikam! 2.5 yıl sonra iğrenç intikam!

İncirliova’nın kırsal Yazıdere Mahallesi’nde oturan ve eşi tecavüz suçundan cezaevinde bulunan F.T., dün jandarmaya başvurup, Mehmet A. ile oğlu Halil İbrahim A.’nın, 10 yaşındaki kızı E.T.’ye cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürüp, şikayetçi oldu. İddiaya göre intikam amaçlı cinsel taciz şikayeti üzerine, pedagog eşliğinde ifadesi alınan E.T.’nin, hastanede yapılan sağlık kontrolünde makatına sert bir cisim sokularak cinsel istismarda bulunulduğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma, Mehmet A. ve oğlu Halil İbrahim A.’yı bu sabah evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen baba-oğul, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

CİNSEL İSTİSMARIN ARDINDAN KORKUNÇ İNTİKAM ÇIKTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, küçük kızın cinsel istismara uğramasının ardından 2.5 yıl öncesine dayanan korkunç bir intikam planı ortaya çıktı. Kırsal Yazıdere Mahallesi’nde besicilik ve çiftçilik yapan T.A., 17 Şubat 2016 tarihinde, jandarmaya gidip, bir çiftlik evinde birlikte içki içtiği arkadaşları Mehmet T. (43) ve Murat Aydın’ın (35) kendisine bir hafta süreyle tecavüz edip, fotoğraf ve görüntülerini çektiklerini, şantaj yaptıklarını ileri sürüp, şikayetçi oldu. Jandarma, şikayet üzerine iki şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklanan şüpheliler hakkında Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Geçen 25 Mayıs’ta kararını veren mahkeme, tutuklu sanıklar Mehmet T. ve Murat Aydın’a 28 yıl 9’ar ay hapis cezası verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
2.5 yıl sonra iğrenç intikam!2.5 yıl sonra iğrenç intikam!Aydın'ın İncirliova ilçesinde 10 yaşındaki E.T.’ye cinsel istismarda bulunduğunu suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet A. ile oğlu Halil İbrahim A. tutuklandı.
Fare zehri içip kaza yaptıFare zehri içip kaza yaptıAksaray’da otomobilin içinde girdiği bunalım sonucu fare zehri içen sürücü, hızla gittiği yolda kaza yapınca ağır yaralandı
'Adisyonda ücreti gören bize başvursun''Adisyonda ücreti gören bize başvursun'İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı beldesindeki bir restoranda yemek yiyen 8 kişilik gruba kişi başı 50 TL'den 400 TL'lik müzik ücreti ödetilmesi ilçede tartışmaya yol açtı.
'insanlık ölmemiş' dedirten an!'insanlık ölmemiş' dedirten an!Bayrampaşa Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde seyir halindeki tıra çarpması sonucu yere savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü için vatandaşlar adeta seferber oldu.
Erzurum’da bir garip hırsızlık!Erzurum’da bir garip hırsızlık!Erzurum'da yaklaşık 3 yıl önce Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yöresel halk oyunlarından bar ekibinin heykelinde davulcunun tokmağı, zurnacının da zurnası çalındı.
Çöpten gelen ses şoke etti!Çöpten gelen ses şoke etti!Konya’nın Ereğli ilçesinde vatandaşlar tarafından çöp konteynerinde bulunan kuzuya belediye sahip çıktı.
  • Düğünde facia! Yüzü parçalandı...26 Temmuz 2018 Perşembe 11:39
  • Korkunç cinayet sonrası bu sabah ortalık karıştı26 Temmuz 2018 Perşembe 11:00
  • 450 yıl sonra ilk namaz kılınacak!24 Temmuz 2018 Salı 12:10
  • Ortadoğu’da ikinci İncirlik24 Temmuz 2018 Salı 09:48
  • Klima bomba gibi patladı!18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:34
  • Nedeni bilinmeyen salgın hastaneye akın ettirdi18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:58
  • Büyük vurgun! Tam 15 milyon TL17 Temmuz 2018 Salı 17:13
  • Aıyaman'da çıkan orman yangını köylüleri korkuttu17 Temmuz 2018 Salı 15:58
  • Gül'ün ismi ordan kaldırıldı!17 Temmuz 2018 Salı 15:08
  • Bir tek Türkiye'de olur17 Temmuz 2018 Salı 14:38
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri