02 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Bahçıvan olabilmek için yarıştılar

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bahçıvan alımı için düzenlenen sınavda 95 aday yarıştı.
Bahçıvan olabilmek için yarıştılar
Bahçıvan olabilmek için yarıştılar Bahçıvan olabilmek için yarıştılar Bahçıvan olabilmek için yarıştılar

Kırklareli'nin Lüleburgaz Belediyesi'nce işe alınacak bahçıvanlar için sınav yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıştırılacak 11 bahçıvanın belirlenebilmesi için adaylar sınava tabi tutuldu.

Kent mezarlığında gerçekleştirilen sınavda, 95 aday makinelerle ot biçerek, bu alandaki becerisini sergiledi.

Personel Hizmetleri AŞ yetkililerinden oluşturulan jüri üyeleri adayların çalışmalarını izleyerek değerlendirmede bulundu.

Sınavda, jüri üyelerince de adaylara bazı sorularda yöneltildi.

Sınav sonucunda alınacak 11 personelden 2'sinin çim biçme, 4'ünün misinalı makine kullanımı, 4'ünün genel bahçe bahçıvanı, 1'inin ise Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde (LYFA) bahçe bahçıvanı olarak görevlendirileceği belirtildi.

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