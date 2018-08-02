02 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:10Güneş 05:54Öğle 13:16İkindi 17:09Akşam 20:27Yatsı 22:04
    • 33°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 29°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 33°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 94.274 -3.02
  • Altın: 198,652 1.73
  • Dolar: 5,0762 1.99
  • Euro: 5,8967 1.54

ASELSAN tehditleri 'Kangal' ile susturacak

»
ASELSAN'ın tasarlayarak ürettiği sırt, araç ve bomba imha tipi yeni sinyal bozucu sistemler güvenlik güçlerinin envanterine girdi.
ASELSAN tehditleri 'Kangal' ile susturacak
ASELSAN tehditleri 'Kangal' ile susturacak ASELSAN tehditleri 'Kangal' ile susturacak ASELSAN tehditleri 'Kangal' ile susturacak
Uzaktan kumandalı sistemlerle gerçekleştirilen saldırıların etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak güvenlik güçlerinin teknolojik olanakları güçlendiriliyor. 

Güvenlik güçlerinin görevleri sırasında karşı karşıya kalabileceği tehditlerin bertarafı ve ülke güvenliğinin artırılmasına yönelik yeni sistemler kullanıma giriyor.

Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN tarafından tasarlanarak üretilen sırt tipi, araç tipi ve bomba imha tipi radyo frekansı (RF) karıştırma/köreltme (jammer) sistemleri güvenlik güçlerinin envanterine dahil edildi.

Bunlardan Kangal Araç Tipi RF Karıştırma/Köreltme Sistemi ailesi, güvenlik güçlerinin araçlarına entegre edilerek, araçların seyri ve duraklaması sırasında olası "radyo frekans kontrollü el yapımı patlayıcı" (RFEYP) tuzaklarına karşı aktif RF karıştırma/köreltme uygulamasıyla koruma sağlıyor.
 

Modüler özellikte ve çok bantlı olarak tasarlanan sistem, halihazırda bilinen frekans bantlarının tamamını kullanan olası tehditleri eş zamanlı olarak engelleyebiliyor.

Sistem, farklı tipte araçlara entegre edilebiliyor ve araçtan araca kolaylıkla taşınabiliyor.

Kangal Araç Tipi Jammer, programlamaya yetkili kullanıcı seviyesinde, sahada programlanabiliyor, olası yeni tehditlere karşı uyumlandırılabiliyor. Yeniden programlanabilme özelliğiyle operatöre, öncelikli ve değişen tehditler özelinde yeni karıştırma profilleri/modlar (spektral şekillendirme) oluşturabilme yeteneği sunuyor.

Bomba imhada "Elektronik Kangal"a görev

Kangal Bomba İmha Tipi RF Karıştırma/Köreltme Sistemi ise olası RFEYP tuzaklarına karşı bomba imha uzmanlarının şüpheli paketlere güvenli müdahalesi için ortam oluşturuyor.

Sistemden, bomba imha personelini koruyan kullanım senaryosunun yanı sıra miting/tören alanlarında ve giriş/çıkış noktalarında güvenli bölge oluşturma amacıyla yararlanılabiliyor. Ayrıca, araç monte kitleriyle araçların korunması da sağlanabiliyor.

Sistem sayesinde, öncelikli hedefler özelinde istenilen spektral şekillendirme oluşturulabiliyor, istenilen bantlar karıştırma harici bırakılarak istenilen yerlerde farklı çıkış gücüne sahip karıştırma alt bantları tanımlanabiliyor. Sistemin yazılım tabanlı karıştırıcı sistemi olması sayesinde, kullanıcı ihtiyacı ve öncelikli olduğu değerlendirilen tehditlere göre programlama yapılarak, RF çıkış gücü frekans bandına istenen şekilde dağıtılabiliyor.

Tim ve yaya personel koruması

İkinci Nesil Sırt Tipi RF Karıştırma/Köreltme Sistemi MİLKAR-5T5, RFEYP tuzaklarına karşı timlerin ve yaya personelin korunması amacıyla geliştirilerek güvenlik güçlerinin hizmetine girdi.

Sistem, monte kitleriyle araç korunmasında da kullanılabiliyor.

Minimum ağırlık ve maksimum kapsama hedefiyle tasarlanan MİLKAR-5T5 Sistemi, yüksek karıştırma mesafeleriyle etkin koruma sağlarken hafif yapısıyla kullanıcıya yüksek hareket kabiliyeti ve çeviklik sunuyor.

Sistem, çetin arazi ve çevre koşullarında, en zorlu operasyonların güvenle icra edilmesini sağlıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ASELSAN tehditleri 'Kangal' ile susturacakASELSAN tehditleri 'Kangal' ile susturacakASELSAN'ın tasarlayarak ürettiği sırt, araç ve bomba imha tipi yeni sinyal bozucu sistemler güvenlik güçlerinin envanterine girdi.
ASELSAN yeni silahıyla hız rekoru kırdıASELSAN yeni silahıyla hız rekoru kırdıMühimmatı, ses hızının 6 katı hızla hedefe fırlattığı açıklanan ASELSAN'ın Tufan Elektromanyetik Top Sistemi, testlerde bunu 9 katı hıza çıkardı.
Hızla yayılıyor! Mavi Balina'dan sonra...Hızla yayılıyor! Mavi Balina'dan sonra...İntihar haberleriyle gündeme gelen Mavi Balina isimli oyunun ardından bu kez de 'Momo' adlı yeni oyun endişeye yol açtı.
Türkiye’de ilk kez üretildi, 61 ülke sıraya girdi!Türkiye’de ilk kez üretildi, 61 ülke sıraya girdi!Türkiye’de ilk kez Trabzon’da üretilen trifaze ani su ısıtıcısı için 61 ülke sıraya girdi.
'Teknolojide yerli ve milli çalışmalarımızla iyi yerdeyiz''Teknolojide yerli ve milli çalışmalarımızla iyi yerdeyiz'Microsoft Türkiye Distribütörü Logosoft İş ve Kanal Geliştirme Müdürü Uğur Yılmaz, "Çok ciddi anlamda ihracat yapıyoruz. İHA'lar ve ANKA-S kuş olarak adlandırdığımız özel araç ve gereçlerimiz önem arz ediyor." dedi.
Türkiye milli baz istasyonu (ULAK) ile konuşuyorTürkiye milli baz istasyonu (ULAK) ile konuşuyorTürkiye'yi baz istasyonu üreten 5 ülkeden biri haline getiren Ulak'ın, ülkenin haberleşmesinde üstlendiği görev artıyor.
  • Bakan Varank öğrencilerin internet sorununu çözdü26 Temmuz 2018 Perşembe 09:28
  • İHA ve SİHA'larda Kuzgun dönemi24 Temmuz 2018 Salı 11:30
  • Otomotiv sektörünü sarsan haber23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:44
  • Güneş'e 'dokunmaya' gidiyor19 Temmuz 2018 Perşembe 15:54
  • Masaüstü Şarj Cihazıyla Çağın Hızını Yakalayın19 Temmuz 2018 Perşembe 11:26
  • Dünya bizi konuşacak19 Temmuz 2018 Perşembe 10:42
  • Vanlı genç girişimciden muhteşem buluş17 Temmuz 2018 Salı 17:25
  • Yerli imkanlarla bakın ne yaptı!16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:16
  • Facebook’a soruşturma açıldı13 Temmuz 2018 Cuma 11:53
  • Baidu sürücüsüz otobüs üretimine başladı09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri