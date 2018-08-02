Türkiye’ye parmak sallayanlara haddi bildirilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD'nin sözde yaptırım kararlarına aynen misillemede bulunulmalı, Türkiye’ye parmak sallayanlara haddi bildirilmelidir." dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, ABD'nin skandal yaptırım kararının ardından yaptığı açıklamada, "ABD'nin yaptırım kararı kepazeliğin somutlaşmış halidir. Milliyetçi Hareket Partisi oyunu görmüş, ahlaksız oyuncuları tanımıştır. Ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de bakanlarımız yalnız değildir. Parti olarak hükümetin ve devletin sonuna kadar yanında durduğumuz ve duracağımız herkesçe bilinmelidir" dedi.