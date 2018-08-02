CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

CHP'li muhalifler topladıkları imzaları genel merkeze getirdi. Genel Merkez ıslak imzaları inceleyecek ve Kılıçdaroğlu 45 gün içinde partiyi olağanüstü kongreye götürecek.
CHP'de muhaliflerin sözcüsü Gaye Usluer: Noter tasdikli imza sayımız 630.
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CHP'li muhalifler topladıkları imzaları genel merkeze getirdi. Genel Merkez ıslak imzaları inceleyecek ve Kılıçdaroğlu 45 gün içinde partiyi olağanüstü kongreye götürecek.
CHP'de muhaliflerin sözcüsü Gaye Usluer: Noter tasdikli imza sayımız 630.