02 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

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CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
CHP'li muhalifler topladıkları imzaları genel merkeze getirdi.
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor CHP olağanüstü kurultaya gidiyor CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

 

CHP'li muhalifler topladıkları imzaları genel merkeze getirdi. Genel Merkez ıslak imzaları inceleyecek ve Kılıçdaroğlu 45 gün içinde partiyi olağanüstü kongreye götürecek. 

CHP'de muhaliflerin sözcüsü Gaye Usluer:  Noter tasdikli imza sayımız 630. 

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