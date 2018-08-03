Meteorolojiden hava durumu için son dakika açıklaması!

Meteoroloji beklenilen açıklamayı yaptı; İstanbul'da bugün hava sıcaklıkları 27 derece. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbullulara yağmur sürprizi var...

Hava durumu konusunda son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor.

İstanbullular haftanın son iş günü olan Cuma sabahından itibaren hava durumu konusunda araştırmalara başladı.

İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji de beklenilen açıklamayı yaptı; İstanbul'da bugün hava sıcaklıkları 27 derece.

İstanbullulara yağmur sürprizi! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan şiddetli yağmur ve dolu yağışından sonra soğuk hava yerini güneşe bıraktı. İstanbullular yaklaşık 3-4 gündür yoğun bir nemle mücadele ediyor. Akşam saatlerinde nem seviyesi üst seviyeye çıkıyor. Hava durumu konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlarımız için özel olarak hazırladığımız haberimizde hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

Bu sabah saatlerinde dikkatle incelendiğinde hava durumu raporları şu şekilde; İstanbul'da bugün hava 27 derece. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada ise bugün 09:00 ile 12:00 saatleri arasında yağmur beklendiği açıklandı! Aralıklarla akşam 18:00'e kadar İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Hafta boyu çalışan bireyler, hafta sonu için plan yapmaya başladılar. İstanbul içerisinde eğlence faaliyetlerinde bulanacak vatandaşlar hava durumu konusunda da araştırmalara başladı. Cumartesi günü İstanbul'da yine sağanak yağış bekleniyor. Meteorolojinin en düşük sıcaklık tahmini 25, en yüksek hava sıcaklık tahmini ise 33. Pazar günü ise İstanbulları tam bir bahar havası bekliyor. Pazar günü yağış beklenmiyor.

Yurtta hava durumu Yağışların Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Kars çevreleri ile Artvin'in güneyi ve Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor

Yurtta hava durumu

Yağışların Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Kars çevreleri ile Artvin'in güneyi ve Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor

Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Çanakkale'nin kuzeyi, Balıkesir'in kuzey ve doğusu, Kütahya, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay'ın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Kars çevreleri ile Artvin'in güneyi ve Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg'm2), Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa.)eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 36

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 38

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 32

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38