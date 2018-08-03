03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:11Güneş 05:55Öğle 13:16İkindi 17:09Akşam 20:26Yatsı 22:02
    • 29°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 34°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 95.122 0.61
  • Altın: 196,789 0.78
  • Dolar: 5,0732 0.11
  • Euro: 5,8804 0.07

Bakan Albayrak: Yanlışta ısrarın Türk ekonomisine etkisi sınırlı olur

»
Bakan Albayrak: Yanlışta ısrarın Türk ekonomisine etkisi sınırlı olur
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değildir. Yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacak" dedi.
Bakan Albayrak: Yanlışta ısrarın Türk ekonomisine etkisi sınırlı olur Bakan Albayrak: Yanlışta ısrarın Türk ekonomisine etkisi sınırlı olur Bakan Albayrak: Yanlışta ısrarın Türk ekonomisine etkisi sınırlı olur

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yazılı açıklamasında, ABD Hazine Bakanlığı tarafından Türkiye'ye yönelik açıklanan yaptırım kararının kabul edilebilir olmadığını bildirdi. 

Sürecin, güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun şekilde, diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Albayrak, bu yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye'ye ve Türk ekonomisine etkisinin sınırlı olacağını kaydetti.

"Girişimlerin tamamı boşa çıkacaktır"
Albayrak, "Gelişmeler sonrası ekonomiye yönelik ataklar kısa dönemlidir. Bu süreç içinde, spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, mevcut makroekonomik veriler ışığında, bütçe disiplini, enflasyonla mücadele, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması hedefleri için kapsamlı çalışmalar başlattıklarına işaret ederek, bu kapsamda paydaşlarla yaptıkları istişare toplantılarında elde ettikleri verileri de dikkate aldıklarını, Orta Vadeli Program için ilk toplantıyı hafta başında gerçekleştirdiklerini belirtti. 

Program hazırlığı devam ederken, ekonomik dengelenme için gerekli görülen bir dizi adımı ve bütçe disiplini kapsamında bazı tasarruf tedbirlerini de hayata geçirdiklerine dikkati çeken Albayrak, diğer yandan, kısa ve orta vadeli, farklı dış kaynak finansmanı için görüşmelerinin pozitif şekilde ilerlediğini vurguladı. 

Albayrak, "Ekonomik dengelemenin akabinde, ekonomimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme üzerine oturacağından ve Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı. 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Enflasyon rakamları açıklandıEnflasyon rakamları açıklandıEnflasyon, temmuz ayında yüzde 0,55 artarken, yıllık bazda yüzde 15,85 oldu.
Bakan Albayrak: Yanlışta ısrarın Türk ekonomisine etkisi sınırlı olurBakan Albayrak: Yanlışta ısrarın Türk ekonomisine etkisi sınırlı olurHazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değildir. Yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacak" dedi.
Dolar tekrar 5 TL'yi geçtiDolar tekrar 5 TL'yi geçtiDün 5 TLyi aştıktan sonra 4,98 seviyelerinden güne başlayan dolar tekrardan 5 TL'yi aştı. Dolar şu dakikalarda 5,0518'den işlem görüyor.
Elektrik tüketimi temmuzda arttıElektrik tüketimi temmuzda arttıTürkiye'nin elektrik tüketimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,76 artarak 28 milyar 265 milyon 107 bin kilovatsaate yükseldi.
Yüz binlerce emekliyi ilgilendiriyor! O parayı alabilirsiniz...Yüz binlerce emekliyi ilgilendiriyor! O parayı alabilirsiniz...ürkiye’de 1 milyona yakın kişi emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor. Bu şekilde çalışanlar kıdem tazminatı haklarını merak ediyor. Çalışan emekliler işten atıldıklarında veya haklı nedenle iş akdini feshettiklerinde kıdem tazminatlarını alabilir.
Kabul etti! 2,1 milyar dolar ceza ödeyecekKabul etti! 2,1 milyar dolar ceza ödeyecekABD'nin en büyük ikinci bankası Wells Fargo'nun, konut kredisine (mortgage) dayalı menkul kıymetler (RMBS) kapsamında, yaklaşık 2,1 milyar dolar ceza ödemek için anlaşmaya vardığı bildirildi.
  • Erdoğan ve Putin konuşmuştu! Süreç başladı02 Ağustos 2018 Perşembe 07:09
  • Bahçıvan olabilmek için yarıştılar02 Ağustos 2018 Perşembe 06:25
  • Emekliye 189 lira02 Ağustos 2018 Perşembe 06:02
  • Fed faiz kararını açıkladı02 Ağustos 2018 Perşembe 05:58
  • Kurbanlık hayvan fiyatlarına yüzde 10 zam01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:09
  • Kurbanlık fiyatlarına zam!01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:44
  • İstanbul'un enflasyonu açıklandı01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:42
  • Teslimat başlıyor! 250 bin düve verilecek01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:35
  • Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin en önemli özelliği hız olacak01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:01
  • İhracat rakamları açıklandı01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:11
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri