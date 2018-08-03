03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:11Güneş 05:55Öğle 13:16İkindi 17:09Akşam 20:26Yatsı 22:02
    • 29°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 34°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 95.122 0.61
  • Altın: 196,789 0.78
  • Dolar: 5,0732 0.11
  • Euro: 5,8804 0.07

Kedi yavruları yatak odasında, kendileri çekyatta yatıyor

»
Bursa'da yaşayan Meryem ve Muharrem Erdem çifti, açık olan pencereden girerek yatak odasındaki bazanın içinde doğum yapan sokak kedisinin 4 yavrusu için odalarını terk etti.
Kedi yavruları yatak odasında, kendileri çekyatta yatıyor
Kedi yavruları yatak odasında, kendileri çekyatta yatıyor Kedi yavruları yatak odasında, kendileri çekyatta yatıyor Kedi yavruları yatak odasında, kendileri çekyatta yatıyor

Bursa'da yaşayan Meryem ve Muharrem Erdem çifti, açık olan pencereden girerek yatak odasındaki bazada doğum yapan sokak kedisinin 4 yavrusuna adeta kol kanat gerdi.

Kedi yavrularının rahatsız olmaması için yatak odasını terk edip oturma odasındaki kanepede uyuyan çift, henüz gözleri açılmamış 4 yavruyu göz damlası kabına koydukları sütle besliyor.

Karaciğer hastalığından dolayı nakil sırası bekleyen Meryem Erdem, bakımını yaptığı, karınlarını doyurduğu kedi yavrularının hastalığını bile unutturduğunu dile getiriyor.

 

Uzun süredir nakil için sıra beklediğini, sık sık hastaneye gidip geldiğini anlatan 54 yaşındaki Erdem, "Geçen hafta hastaneden geldim. Komşular eve fare girdiğini gördüklerini söyledi. Ben de korktum eşimin gelmesini bekledim. Eşimin eve gelmesiyle odalarda fare aradık. Evin tüm odalarını gezdik, yatak odasında anne kediyi baygın halde bulduk. Sonra odadan bazı sesler geldiğini fark ettik ve bazanın altında 4 yavru olduğunu gördük. Karaciğer hastası olduğum için enfeksiyon kapmamak için kedileri dışarı çıkarmak istedik. Bir sebze kasasının içine yer yaptık ve bahçeye çıkardık. Daha sonra anne kedi galiba bize kızdı, yavrunun 2'sini alıp götürdü. Geriye bahçede 2 yavru kaldı. Anne kedi bir gün boyunca hiç dönmedi." dedi.

Bahçede kalan yavruları sütle beslediklerini anlatan Meryem Erdem, "Akşam baktık ki anne kedi gelmiş ve bahçedeki 2 yavruyu tekrar bazanın altına, doğum yaptığı yere getirmiş. Bunun üzerine eşime 'Yatak odasında yatmayalım, onların olsun' dedim. Eşim de kabul etti ancak anne kedinin bahçeden götürdüğü 2 yavru ise halen ortada yoktu. Bu yavrulardan birini ertesi gün çöp konteynerinin yanında buldum, yıkayıp kardeşlerinin yanına koydum." ifadelerini kullandı.

 

"Sütü kendim içmiyorum, yavrularına içiriyorum"
Erdem, 3'üncü yavruyu bulduktan sonra son yavrunun da bulunmasını çok istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yatak odasında 3 yavruyu beslerken anne kedi camdan içeri girdi. Anne kediyle, 'Diğer yavrun nerede? Onu da getir, burada bakacağım. Başka yere götürmeyeceğim. Kendim içmediğim sütü yavrularına içiriyorum. Diğer yavruyu da getir.' diye konuştum. Sonra aynı günün akşamında anne kedi 4'üncü yavruyu da getirdi. Onların hepsini bir arada görünce çok sevindim, bana hastalığımı unutturdu."

Ağır hastalığına karşın yavru kedilere bakmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Meryem Erdem, "Çeşitli haberler görüyoruz, vicdansızlar bunlara nasıl kıyıyor? Biz yatağımızı kedilere verdik, eşimle kanepede yatıyoruz. Bu yavruların huzuru kaçmasın. Anneleri gelip camdan bakıyor. Biz varken emzirmiyor. Gücümüz yok ama elimden geldiği kadarıyla bakacağız." diye konuştu.

Bursa Adliyesi yanında arzuhalcilik yapan 57 yaşındaki Muharrem Erdem de "Bunlar bizim yavrumuz oldu. Yavruları sütle besliyoruz. Anne şefkati vermeye çalışıyoruz. Evimiz kira, gelirimiz kısıtlı, imkanlarımız doğrultusunda bakacağız." şeklinde konuştu.

bukad.jpg

AA

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kedi yavruları yatak odasında, kendileri çekyatta yatıyorKedi yavruları yatak odasında, kendileri çekyatta yatıyorBursa'da yaşayan Meryem ve Muharrem Erdem çifti, açık olan pencereden girerek yatak odasındaki bazanın içinde doğum yapan sokak kedisinin 4 yavrusu için odalarını terk etti.
Meteorolojiden hava durumu için son dakika açıklaması!Meteorolojiden hava durumu için son dakika açıklaması!Meteoroloji beklenilen açıklamayı yaptı; İstanbul'da bugün hava sıcaklıkları 27 derece. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbullulara yağmur sürprizi var...
Genç kadın intihara teşebbüs etti, vatandaş canlı yayına geçtiGenç kadın intihara teşebbüs etti, vatandaş canlı yayına geçtiÇankırı'da Aşiyan Köprüsü'nde bir kadın intihar girişiminde bulunurken, vatandaşlar telefonla canlı yayımladı.
Çok izlenen namaz kılan kedi videosu gerçek mi?Çok izlenen namaz kılan kedi videosu gerçek mi?Çok izlenen namaz kılan kedi videosu gerçek mi?
Mahkum doktoru bıçaklayıp firar ettiMahkum doktoru bıçaklayıp firar ettiAydın E Tipi Cezaevi’nde yatarken rahatsızlanarak revire kaldırılan fakat tedaviyi kabul etmeyerek hastaneye sevk edilmek isteyen mahkum doktoru bıçakladıktan sonra firar etti.
Sokağa atılan görme engelli kadına belediye sahip çıktıSokağa atılan görme engelli kadına belediye sahip çıktıKirasını ödeyemediği için eşyaları ile birlikte sokağa atılan görme engelli Uğur Aksoy'un eşyaları Esenyurt Belediyesi'ne ait depoya kaldırılırken, kendisi de bir otele yerleştirildi
  • Bankaya kuzu ile girdi, gören şaştı kaldı!01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:54
  • 'PKK bebek katili unvanını bir kez daha tescil etti'01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:49
  • Kırıkale Keskin'de düğünde feci kaza: Çocuğun üzerine direk yıkıldı01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:36
  • İstanbul'da parktaki sapığa pusuyla suçüstü01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:01
  • Ankara İtfaiye'de öğrencilere cinsel istismar skandalı01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:56
  • Kırşehir'de çatıda uyuya kalan vatandaş brandayla kurtuldu31 Temmuz 2018 Salı 14:41
  • Antalya'da bir kadın tam 255 adet çöp şiş yedi30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:38
  • Polis, tartıştığı meslektaşının boğazını kesti30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:27
  • Muğla Bodrum'da Murat 124 festivali30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:03
  • Konya'da gürültü çıkaranları uyaran iş yeri sahibi silahla öldürüldü30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:21
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri