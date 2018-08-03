03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:11Güneş 05:55Öğle 13:16İkindi 17:09Akşam 20:26Yatsı 22:02
    • 29°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 34°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 95.122 0.61
  • Altın: 196,789 0.78
  • Dolar: 5,0732 0.11
  • Euro: 5,8804 0.07

İngiltere'de 140 milyon yıllık dinozor ayak izi bulundu

»
İngiltere'de 140 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri bulundu.
İngiltere'de 140 milyon yıllık dinozor ayak izi bulundu
İngiltere'de 140 milyon yıllık dinozor ayak izi bulundu İngiltere'de 140 milyon yıllık dinozor ayak izi bulundu İngiltere'de 140 milyon yıllık dinozor ayak izi bulundu

Bilim adamları, İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Swanage kentinde bir kayalık bölgede dinozorlara ait ayak izleri tespit etti.

Dinozor ayak izlerinin 140 milyon yıl öncesi döneme ait olduğu belirtildi.

İngiltere'nin güney kıyılarında yaşadığı belirtilen dinozorun 120 yıl yaşayabilen otçul Sauropods türü olduğu ifade edildi.

Sauropods türü, dinozorların arasında en büyükleri olarak nitelendiriliyor. Uzunlukları 40 metre, ağırlıkları da 80 tona kadar ulaşabiliyor.

Ayak izlerinin, zarar verilmeden ortaya çıkartıldığı ve müzede sergileneceği bilgisi verildi.

Aynı bölgede, 1997 yılında da 52 dinozor ayak izine rastlandığı kaydedildi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İngiltere'de 140 milyon yıllık dinozor ayak izi bulunduİngiltere'de 140 milyon yıllık dinozor ayak izi bulunduİngiltere'de 140 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri bulundu.
ASELSAN tehditleri 'Kangal' ile susturacakASELSAN tehditleri 'Kangal' ile susturacakASELSAN'ın tasarlayarak ürettiği sırt, araç ve bomba imha tipi yeni sinyal bozucu sistemler güvenlik güçlerinin envanterine girdi.
ASELSAN yeni silahıyla hız rekoru kırdıASELSAN yeni silahıyla hız rekoru kırdıMühimmatı, ses hızının 6 katı hızla hedefe fırlattığı açıklanan ASELSAN'ın Tufan Elektromanyetik Top Sistemi, testlerde bunu 9 katı hıza çıkardı.
Hızla yayılıyor! Mavi Balina'dan sonra...Hızla yayılıyor! Mavi Balina'dan sonra...İntihar haberleriyle gündeme gelen Mavi Balina isimli oyunun ardından bu kez de 'Momo' adlı yeni oyun endişeye yol açtı.
Türkiye’de ilk kez üretildi, 61 ülke sıraya girdi!Türkiye’de ilk kez üretildi, 61 ülke sıraya girdi!Türkiye’de ilk kez Trabzon’da üretilen trifaze ani su ısıtıcısı için 61 ülke sıraya girdi.
'Teknolojide yerli ve milli çalışmalarımızla iyi yerdeyiz''Teknolojide yerli ve milli çalışmalarımızla iyi yerdeyiz'Microsoft Türkiye Distribütörü Logosoft İş ve Kanal Geliştirme Müdürü Uğur Yılmaz, "Çok ciddi anlamda ihracat yapıyoruz. İHA'lar ve ANKA-S kuş olarak adlandırdığımız özel araç ve gereçlerimiz önem arz ediyor." dedi.
  • Türkiye milli baz istasyonu (ULAK) ile konuşuyor26 Temmuz 2018 Perşembe 11:38
  • Bakan Varank öğrencilerin internet sorununu çözdü26 Temmuz 2018 Perşembe 09:28
  • İHA ve SİHA'larda Kuzgun dönemi24 Temmuz 2018 Salı 11:30
  • Otomotiv sektörünü sarsan haber23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:44
  • Güneş'e 'dokunmaya' gidiyor19 Temmuz 2018 Perşembe 15:54
  • Masaüstü Şarj Cihazıyla Çağın Hızını Yakalayın19 Temmuz 2018 Perşembe 11:26
  • Dünya bizi konuşacak19 Temmuz 2018 Perşembe 10:42
  • Vanlı genç girişimciden muhteşem buluş17 Temmuz 2018 Salı 17:25
  • Yerli imkanlarla bakın ne yaptı!16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:16
  • Facebook’a soruşturma açıldı13 Temmuz 2018 Cuma 11:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri