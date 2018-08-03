03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Enflasyon rakamları açıklandı

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Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon, temmuz ayında yüzde 0,55 artarken, yıllık bazda yüzde 15,85 oldu.
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, temmuz ayında yüzde 0,55 artarken, yıllık bazda yüzde 15,85 oldu.ldi.

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,85 ve on iki aylık ortalamalara göre %12 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %2,26 ile lokanta ve oteller grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %1,82, eğlence ve kültürde %1,62, sağlıkta %1,20 ve konutta %1,10 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %3,07 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,28 ve haberleşmede %0,11 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %24,21 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %20,32, gıda ve alkolsüz içecekler %19,40, çeşitli mal ve hizmetler %17,24 ve lokanta ve oteller %13,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %0,97 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)’da oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %11,49 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %17,81 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %13,21 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Temmuz 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 52 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

 

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