SP'den Hükümet'e ABD çağrısı: Sakın taviz vermeyin

Karamollaoğlu, Türkiye'nin tehditlere boyun eğecek bir devlet olmadığını belirterek “ABD’nin bu tavrını ve tehdidini şiddetle kınıyoruz. Kesinlikle geri adım atmayın ve asla taviz vermeyin. Bu konuda milletimiz sonuna kadar yanınızda olacaktır" dedi.

Casusluk ve terör destekçiliğiyle suçlanan Rahip Brunson’un serbest bırakılması gerekçesiyle Türkiye’nin iç işlerine müdahaleye yeltenen ABD, Türkiye’ye yönelik küstahlığını bir üst aşamaya taşıdı. ABD Hazine Bakanlığı, İçişleri ve Adalet bakanlarına karşı yaptırım kararı aldı. Bu da gösterdi ki, ABD’ye benzer karşılıklar vermek yanında yapılacak tek bir şey bulunuyor: Egemenlikten taviz vermemek, ABD’nin bu ülkedeki tüm varlıklarını kapı dışarı etmek!

ABD’nin skandal kararını yorumlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin tehditlere boyun eğecek bir devlet olmadığının altını çizerek, “ABD’nin bu tavrını ve tehdidini şiddetle kınıyoruz. Bilinmeli ki Türkiye bir müstemleke devleti değildir. Bu tarz tehditlere boyun eğecek bir kabile devleti hiç değildir” diye konuştu.

TEHDİT YETMEDİ AMBARGO KOYDULAR

ABD’nin Türkiye’ye yönelik geçmiş yaptırım kararlarını ve ambargoyu da hatırlatan Karamollaoğlu, “1964 yılında Johnson’ın mektubu ile Türkiye’yi tehdit edenler, şimdi aynı şeyi Trump’ıntweeti ile yapmaya çalışıyorlar. 1964’te Kıbrıs konusunda bizi tehdit ettiler. 1974’te haşhaş ekimi meselesinde bizi tehdit ettiler. Kıbrıs Barış Harekâtı’nda tehdit yetmedi, üzerine ambargo koydular” ifadelerini kullandı.

“ŞİDDETLE PROTESTO EDİYORUZ”

ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararından sonra Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ABD Hazine Bakanlığı’nın ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. Saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir” denildi. Karar; AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarınca yapılan ortak açıklama ile de protesto edildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rahip Brunson’ın serbest bırakılmadığı gerekçesiyle Türkiye’ye yaptırım kararı aldı. Adalet ve İçişleri Bakanlarına yönelik alınan yaptırım kararının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce de Türkiye’nin birçok kez tehdit edildiğini hatırlatan Karamollaoğlu, “ABD’nin bu tür tehditleri ne ilk ne de son olacaktır” dedi.

TÜRKİYE KABİLE DEVLETİ DEĞİLDİR

Türkiye Cumhuriyeti’nin tehditlere boyun eğecek bir devlet olmadığının altını çizen Saadet Lideri Karamollaoğlu, “Bilindiği üzere ABD, Rahip Brunson gerekçesiyle Türkiye’yi yaptırım uygulamakla tehdit etti. Bugün de yaptırım olarak Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza yönelik bazı kararlar alındığı açıklandı. Öncelikle ABD’nin Türkiye’ye yönelik bu tavrını ve tehdidini şiddetle kınıyoruz. Bilinmeli ki Türkiye bir müstemleke devleti değildir. Bu tarz tehditlere boyun eğecek bir kabile devleti hiç değildir” diye konuştu.

ABD’NİN ZİHNİYETİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK, ASLA TAVİZ VERMEYİN!

ABD’nin yaptırım kararına ve ambargoya karşı milletin her zaman devletin arkasında olduğunu vurgulayan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, “Ülkemizin yöneticilerine buradan sesleniyoruz. Kesinlikle geri adım atmayın ve asla taviz vermeyin. Bu konuda milletimiz sonuna kadar yanınızda olacaktır” diyerek birlik çağrısında bulundu.