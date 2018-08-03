03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Ankara’da sel hayatı felç etti

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Ankara’da sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Selde mahsur kalan ambulanstaki hastanın nakli ile evlerini su baskınından korumaya çalışan insanların çabası kameralara yansıdı.
Ankara’da sel hayatı felç etti
Ankara’da sel hayatı felç etti Ankara’da sel hayatı felç etti Ankara’da sel hayatı felç etti

Ankara’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin pek çok yerinde araçlar suya gömülürken birçok ev ve iş yerini de su bastı. Sağanak yağışla beraber suyla dolan alt geçitlerde onlarca araç da suya gömüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda vidanjör, şehrin çeşitli noktalarındaki yol, köprü altı ve sokaklarda tıkanan rögarlara müdahale etti. 

İHA'nın haberine göre, yoğun yağış, sağlık hizmetlerini de sekteye uğrattı. Etimesgut ilçesinde hasta taşıyan bir 112 Acil Servis ambulansı suya girerek arızalandı. Yarıya kadar suya gömülen aracın içindeki hasta mahsur kaldı. Sağlık ekibinin yardımına, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Hastaneye gitmeyi bekleyen kişi, yüksekliği 50 santimetreye ulaşan sel sularının içinden sedyeyle başka bir ambulansa taşındı. 

Giderek yükselen sel surlarından evlerini korumaya çalışan insanların çabası da kameraya yansıdı. Apartman sakinleri, binanın bahçesine dolan sel suyunu, kovalarla tahliye etmeye çalıştı.  

İHA

 

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