03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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CHP'de imza kavgası tam gaz sürüyor

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, "İlk incelemelerde olağanüstü kurultay için yeterli sayının olmadığı görülüyor. Ama incelemeler devam ediyor." dedi.
CHP'de imza kavgası tam gaz sürüyor
CHP'de imza kavgası tam gaz sürüyor CHP'de imza kavgası tam gaz sürüyor CHP'de imza kavgası tam gaz sürüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay için toplanan imzaların teslim edilmesinin ardından, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. 

Noter onaylı imzaların partinin yazı işleri biriminde tek tek dökümünün yapıldığını vurgulayan Erkek, kesin açıklamanın ise inceleme tamamlandıktan sonra paylaşılacağını aktardı. 

Muharrem Erkek, şunları söyledi:

"İlk incelemelere ve verilen sayılara göre olağanüstü kurultay için tüzüğümüzün öngördüğü yeterli sayının olmadığı görülüyor ama incelemeler devam ediyor. Hukuken ve tüzüğümüz gereği delegelerimizin noter onaylı beyanlarının sunulması ancak hukuki sonuç doğurabilir. Sunulan belgelerin içinde az da olsa fotokopi onaylarının, fotokopilerinin notere onaylatılmış başka bir notere onaylatılmış olduğu da beyan edildi. Biz arkadaşlarımızın beyanlarını incelemek üzere teslim aldık. Şu anda sayım döküm ve inceleme işlemleri, yetkili arkadaşlarımız tarafından talep edenlerin de yetkililerinin de olduğu, birlikte devam ediyor."

 

Erkek, bir soru üzerine CHP'nin kurultay delege sayısının bin 242 olduğunu bildirdi. 

"Geri çekilen imza sayısı nedir?" sorusu üzerine Erkek, "Geri çekilen imzalar da var, 15 günlük yasal süre içerisinde tüzüğümüzün öngördüğü. Zaten sayım döküm işlemi tamamlandıktan sonra geri çekilen imzalar da düşülecek. Bütün işlemler tüzüğümüze, hukuka uygun bir şekilde yapılacak. Olağanüstü kurultay için yeterli imza varsa kurultayımız yapılır, yoksa yapılmaz." ifadesini kullandı. 

"Noter kanalıyla size gelen belge sayısı nedir?" sorusunu da yanıtlayan Erkek, "Bir ya da iki. Çünkü noterde beyanda bulunanlar nüshaları kendileri aldıkları için, toplu olarak getirdikleri için o sayı çok düşük ama tüzüğümüzün aradığı 15 günlük yasal süre içinde imzasını çeken delegelerimiz de var. Bunların hepsi değerlendirilecek." dedi. 

"CHP’nin bu aşamada yönetim olarak kurultay yapma girişimi olur mu?" sorusu üzerine ise Erkek, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan delegelerimizin iradesidir. Geri çekmeler de düşüldükten sonra sayının oldukça aşağılara ineceğini öngörüyoruz. Önemli olan şu, Türkiye’nin ağırlaşan sorunları var, önümüzde yerel seçimler var, bir an önce olağanüstü kurultay sürecini tamamlayıp CHP olarak yapacağız çok önemli çalışmaları yine hep birlikte sürdüreceğiz."

 

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