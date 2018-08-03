03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:11Güneş 05:55Öğle 13:16İkindi 17:09Akşam 20:26Yatsı 22:02
    • 33°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 37°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 33°C Aydın
    • 28°C Balıkesir
  • BIST: 95.301 0.80
  • Altın: 197,350 0.28
  • Dolar: 5,0844 0.33
  • Euro: 5,8893 0.23

Sağlıksız kurbanlıklara geçit yok

»
Sağlıksız kurbanlıklara geçit yok
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kurban Bayramı öncesinde ülkenin dört bir köşesine gönderilen kurbanlıkların sevkine, hayvanlar büyük bir titizlikle sağlık kontrolünden geçirildikten sonra izin veriliyor.
Sağlıksız kurbanlıklara geçit yok Sağlıksız kurbanlıklara geçit yok Sağlıksız kurbanlıklara geçit yok

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'daki üreticiler, besledikleri kurbanlıkları bir taraftan bulundukları illerdeki hayvan borsalarında satıyor, diğer yandan da batıdaki illerin kurbanlık ihtiyacını karşılamak üzere buralara gönderiyor.

Kurbanlık sevkiyatlarının yoğun yaşandığı illerden biri olan Kars'ta da diğer illerdeki gibi batıya sağlıklı kurbanlık gönderimi için çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde kurulan kontrol merkezinde, besi çiftlikleri, köy ve ilçelerden getirilen kurbanlıklar, veteriner hekimler tarafından teker teker incelenerek uygun görülenlere sevk izni veriliyor.

Pasaportu olmayana geçiş izni yok
Kamyon ve tırlarla getirilen canlı hayvanlardan, aşısı eksik olan, küpeleri veya pasaportu bulunmayanlar için geçiş izni verilmiyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ın 80 şehre kurbanlık ve besilik dana sağlayan, büyük ve küçükbaş hayvan satan bir il olduğunu söyledi.

Bayram öncesinde kent genelinde önemli miktarda hayvan satışı yapıldığını ifade eden Düzgün, "Yılın başından bu zamana kadar yaklaşık 70 bin civarında büyükbaş, 30 bin civarında da küçükbaş hayvan satışı yaptık. Bu kurban döneminde de 20-25 bin büyükbaş 10-15 bin de küçükbaş hayvan satışı yapacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Düzgün, il dışındaki hayvan satış yerlerine ve hayvan pazarlarına kurbanlık gönderimi için 6 Ağustos'tan itibaren izin verileceğini belirterek, "6 Ağustos'tan itibaren Trakya bölgesi hariç tüm illerimize sevkiyatımız başlayacak." diye konuştu.

Yaklaşık 1 aydır yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Düzgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 3 haftada hafta sonları dahil olmak üzere mesai mefhumu gözetmeksizin personelimizi vardiyalı sistemle çalıştırdık. İlçe ve kent merkezinde vatandaşların mağdur olmaması için bir sistem kurduk. Bayram günleri dahil olmak üzere nöbetçi personelimiz bulunacak. Hayvan satışı, sevkiyatı yapan her vatandaşımızın şartlara uyduğu takdirde hayvan sevki yapmasına izin vereceğiz. Kesinlikle hayvanları kontrol etmeden, küpe, sağlık kontrolü yapmadan, sistem üzerinden hayvanların aşılandığını görmeden sevkine izin vermeyeceğiz."

Düzgün, yetiştiricilerin sıkıntı yaşamaması için son 4 ayda çok yoğun bir aşılama süreci geçirdiklerini, sevk için zorunlu olan şap ve çiçek aşılarını yaptıklarını söyledi. Düzgün, "Tabii hayvanının aşısını yaptırmayan vatandaşlarımız sıkıntı yaşayacak. Bu konuda yetiştiricilerimizden istirham ediyorum, talepkar olmasınlar çünkü aşılanmamış bir hayvan her an hastalık bulaştırmaya sebep bir bomba gibidir." diye konuştu.

"Kars'ta Türkiye'ye örnek olacak sevk zincirimiz var"
Düzgün, "Allah'a şükür yaklaşık 1 yıldır ilimizde şap hastalığı görülmedi. Bunun en büyük nedeni bizim il ve ilçelerdeki sağlık personelimizin yoğun çalışması ve vatandaşlarımızın aşılamaya ilgi göstermesidir. Yoğun bir çalışma yaptık şimdi aşılanmamış birkaç hayvanı gönderip memleketimizin sıkıntı yaşamasına müsaade etmeyiz. Bu konuda mevzuat ve tavrımız nettir." ifadesini kullandı.

"Vatandaşlarımız muhakkak sevkten bir gün önce gelip pasaportlarını alsınlar." diyen Düzgün, şunları söyledi:

"Pasaportta aşı kontrollerini yapsınlar, hayvanların sevke uygun olup olmadığına baksınlar. Ertesi gün gelip çok rahat şekilde hayvanların sevkini yaparlar. Kars'ta Türkiye'ye örnek olacak sevk zincirimiz var. Bir günde 3 bin hayvanı sevk edebiliyoruz. Sevk, kontrol, nakil ve diğer birim olmak üzere 4 birim kurduk."

"Kurban yoğunluğu başladı"
Ağrı'da da kurbanlıkların sevkine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan sağlık kontrolünün ardından izin veriliyor.

Ağrı Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, Ağrı'nın bu yıl sevkiyatta geçen yılın rakamlarının üzerine çıkacağını belirterek, kurumlarına bağlı Hayvan Sağlık Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

"İlimiz hem bölgemiz hem ülkemiz açısından hayvan borsası diyebileceğimiz illerden biri." ifadesini kullanan Engin, şunları kaydetti:

"Kurban yoğunluğumuz başladı. 2017 yılının tamamında 100 bin büyük, 300 bin civarında da küçükbaş hayvan sevkimiz oldu, bunun kente girdisi 800 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu yıl da yine aynı tempo ve yoğunlukla hayvan sevkiyatı devam ediyor. Geçen yıl kurban döneminde 25 bin büyükbaş sevk ettik, bu yıl da şu an itibariyle 18 bini bulduk. Kurban için geçen yılın rakamlarını geçeceğimizi, 25 binin üzerinde büyükbaş hayvan sevkiyatı yapılacağını düşünüyoruz. Geçen yıl yine bu dönemde 150 bin küçükbaş hayvan sevk ettik. Bu sene de bir o kadar hayvan sevk edeceğimizi düşünüyoruz. Şu ana kadar 120 bin küçükbaş hayvan sevkiyatı var."

Hayvancılığın kent için önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Engin, kurban satışı yapacak yetiştiricileri aşılar ve kayıtları zamanında yaptırmaları konusunda uyardı.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dişi hayvanların kurban edilemeyeceğine, bu konuda Türkiye genelinde denetimlerin yapılacağına işaret eden Engin, gerek besiciler gerekse vatandaşların bu konuda da duyarlı olması gerektiğini söyledi.

AA

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sağlıksız kurbanlıklara geçit yokSağlıksız kurbanlıklara geçit yokDoğu Anadolu Bölgesi'nde Kurban Bayramı öncesinde ülkenin dört bir köşesine gönderilen kurbanlıkların sevkine, hayvanlar büyük bir titizlikle sağlık kontrolünden geçirildikten sonra izin veriliyor.
Kedi yavruları yatak odasında, kendileri çekyatta yatıyorKedi yavruları yatak odasında, kendileri çekyatta yatıyorBursa'da yaşayan Meryem ve Muharrem Erdem çifti, açık olan pencereden girerek yatak odasındaki bazanın içinde doğum yapan sokak kedisinin 4 yavrusu için odalarını terk etti.
Meteorolojiden hava durumu için son dakika açıklaması!Meteorolojiden hava durumu için son dakika açıklaması!Meteoroloji beklenilen açıklamayı yaptı; İstanbul'da bugün hava sıcaklıkları 27 derece. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbullulara yağmur sürprizi var...
Genç kadın intihara teşebbüs etti, vatandaş canlı yayına geçtiGenç kadın intihara teşebbüs etti, vatandaş canlı yayına geçtiÇankırı'da Aşiyan Köprüsü'nde bir kadın intihar girişiminde bulunurken, vatandaşlar telefonla canlı yayımladı.
Ankara’da sel hayatı felç ettiAnkara’da sel hayatı felç ettiAnkara’da sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Selde mahsur kalan ambulanstaki hastanın nakli ile evlerini su baskınından korumaya çalışan insanların çabası kameralara yansıdı.
Çok izlenen namaz kılan kedi videosu gerçek mi?Çok izlenen namaz kılan kedi videosu gerçek mi?Çok izlenen namaz kılan kedi videosu gerçek mi?
  • Mahkum doktoru bıçaklayıp firar etti02 Ağustos 2018 Perşembe 09:46
  • Sokağa atılan görme engelli kadına belediye sahip çıktı01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:27
  • Bankaya kuzu ile girdi, gören şaştı kaldı!01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:54
  • 'PKK bebek katili unvanını bir kez daha tescil etti'01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:49
  • Kırıkale Keskin'de düğünde feci kaza: Çocuğun üzerine direk yıkıldı01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:36
  • İstanbul'da parktaki sapığa pusuyla suçüstü01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:01
  • Ankara İtfaiye'de öğrencilere cinsel istismar skandalı01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:56
  • Kırşehir'de çatıda uyuya kalan vatandaş brandayla kurtuldu31 Temmuz 2018 Salı 14:41
  • Antalya'da bir kadın tam 255 adet çöp şiş yedi30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:38
  • Polis, tartıştığı meslektaşının boğazını kesti30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:27
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri