03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Otomobilde en çok tercih edilen marka ve renk belli oldu

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Otomobilde en çok tercih edilen marka ve renk belli oldu
Türkiye'de en çok satılan araç hangisi? Sürücüler en fazla hangi renk araç alıyor? Otomobilde en çok tercih edilen marka ve renk belli oldu. İşte 2018'in ay ay ve marka marka araba satış rakamları ve en çok tercih edilen markalar ile otomobil renkleri:
Otomobilde en çok tercih edilen marka ve renk belli oldu Otomobilde en çok tercih edilen marka ve renk belli oldu Otomobilde en çok tercih edilen marka ve renk belli oldu

Türkiye'de en çok satılan araç hangisi? Ülkemizde en çok satılan araç marka ve modeli ne? Sürücüler en fazla hangi renk araç alıyor? Peki en fazla dizel mi yoksa benzinli mi yoksa lpg'li mi tercih ediliyor? Türk insanının otomobil tercihleriyle ilgili istatistikler bu haberimizde:

Türkiye'de en çok tercih edilen marka ve renk belli oldu. 

İşte 2018'in ay ay ve marka marka araba satış rakamları ve en çok tercih edilen markalar ile otomobil renkleri:

Ülkemizde 2018'in ilk 6 ayında trafiğe 310 bin 964 otomobil kaydı yapıldı.

 Bunların yüzde 56,6'sı beyaz renkli araçlardan oluştu. 

TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bugün itibariyle Türkiye'de kaç araç bulunuyor?

Türkiye araç sayısının cevabı da haberimizde:

2018 yılı haziran sonu itibarıyla trafikte kayıtlı toplam 22 milyon 679 bin 584 araç bulunuyor.

2018 yılının ilk 6 aylık dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıtların 310 bin 964 adetle yüzde 54,3’ü otomobillerden oluştu.

Otomobillerde en çok tercih edilen renk ise yüzde 56,6 ile beyaz oldu. Sürücülerin renk tercihinde beyazın ardından gri, siyah ve kırmızı geldi.

Bu yılın ocak ayında 43 bin 292, şubatta 21 bin 251, martta 32 bin 61, nisanda 30 bin 604, mayısta 30 bin 66 ve haziranda 18 bin 824 beyaz otomobil için trafik kaydı yapıldı. Sürücüler geçen yılın aynı döneminde de ilk tercihlerini beyazdan yana kullanmış, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 60'ını araç sahiplerinin vazgeçilmezi beyaz renkli taşıtlar oluşturmuştu.

Haziran ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 313 bin 637 otomobilin yüzde 38,1'inde (4 milyon 689 bin 581) LPG kullanıldığı tespit edildi. Dizel yakıtlı otomobillerin sayısı ise 4,5 milyona yaklaştı. Trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 36,1'ini (4 milyon 451 bin 88) dizel yakıtlı araçlar oluşturdu. Benzinli otomobillerin oranı ise yüzde 25,4 oldu ve bu otomobillerin sayısı 3 milyon 129 bin 614 olarak hesaplandı.

Peki en fazla tercih edilen marka hangisi?

Renault zirvede

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 310 bin 964 otomobilin 52 bin 250'sini Renault marka araçlar oluşturdu. Fransız marka, söz konusu 6 altı aylık dönemde birincilik koltuğunu kaptırmadı. Renault'u, Volkswagen ve Fiat takip etti.

Yılın ilk yarısında otomobillerin yüzde 43,2'sini 1501-1600 cc motor silindir hacimli araçlar oluşturdu. Otomobillerin yüzde 27,6'sının 1401-1500 cc, yüzde 12,9'unun 1300 cc ve altı motor silindir hacmine sahip araçlar olduğu görüldü.

"Beyaz, temizliğinin ve onarımının kolay olması nedeniyle tercih ediliyor"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, yakıt tüketiminin daha az olması nedeniyle dizel araçların daha fazla tercih edildiğini söyledi. 

Sürücülerin renkte ise ilk tercihlerinin beyaz olduğunu ifade eden Aydın Erkoç, bu rengin, temizliğinin ve onarımının kolay olması nedeniyle seçildiğini kaydetti. 

Aydın Erkoç, üretim yılı bakımından da tüketicinin en çok 2-3 yaş aralığını tercih ettiğini söyledi.

 

 

 

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