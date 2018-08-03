CHP'de imza krizi! Yeterli sayıya ulaşılamadı

CHP Genel Merkezi, olağanüstü kurultay için yeterli imzanın toplanamadığını duyurdu. Resmi açıklama Pazartesi günü yapılacak. CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya, CHP içindeki muhalif kanattan cevap geldi.

CHP'de dün olağanüstü kurultay için toplanan imzalar Genel Merkez'e iletilmişti. 630 imzanın içinde bazı imzaların fotokopi olduğu, 622 imzanın verildiği söylenmişti.

NTV'nin haberine göre, CHP'de ilk inceleme tamamlandı. İlk inceleme sonrasında 614 noter onaylı imzanın, 4'ü mükerrer olduğu tespit edildi. Yani aynı kişiler farklı noterlerden imza verdiği için bu 4 imza düşüldü. 610'a indi.

610 delegenin içinden ise 5 ismin artık delege olmadığı tespit edildi. Rakam 605'e düşmüş oldu.

GAYE USLUER'DEN İLK YANIT

CHP'li Gaye Usluer, CHP Genel Merkezi'nin yaptığı açıklamayı Habertürk TV'de değerlendirdi. Usluer şunları söyledi: "Dün saat 16.00'da belgeleri Genel Merkez'e götürdük. Genel Merkez'e gelen başka imza hakkında bilgilerinin olmadığını söylediler. Biz saat 18.00'de Genel Merkez'den ayrıldık, 10 dakika sonra açıklama yapıldı. Şu anda Genel Merkez'den yapılan açıklama ipe un sermektir. 830 imza teslim etseydik yine aynısı olacaktı. Biz 630 imzayı noterde kayıt altına alarak, Genel Merkez'e sunduk. Genel Merkezimiz sonradan imza veren kişilerden de karşı yönde imza toplamış olabilir" dedi.