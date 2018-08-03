Bartın'da yol kenarında karpuz satışı yapılan tezgaha İl Özel İdaresi’ne bağlı itfaiyeye ait su tankerinin çarpması sonucu konuşma engelli Nurcan Can (35), hayatını kaybetti.
03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
- İngilizlerden ABD'yi karıştıracak ajan iddiası!Avrupa ülkesi duyurdu! Patriot alacaklarAK Parti'den Brunson tepkisiCuma sırasında saldırdılar!Dikkat! Sağanak uyarısı geldi!CHP'de imza krizi! Yeterli sayıya ulaşılamadıTüm gözler Erdoğan'da! Saat 15:00'de açıklayacakÜlkede papaz krizi! Halk öldürmek istiyorOtomobilde en çok tercih edilen marka ve renk belli olduBakan Albayrak'tan kritik dolar açıklaması
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:11 Güneş 05:55 Öğle 13:16 İkindi 17:09 Akşam 20:26 Yatsı 22:02
- 35°C Adana
- 36°C Adıyaman
- 26°C Afyon
- 32°C Ağrı
- 33°C Amasya
- 29°C Ankara
- 33°C Antalya
- 27°C Artvin
- 34°C Aydın
- 31°C Balıkesir
- BIST: 95.605 1.12
- Altın: 197,491 0.35
- Dolar: 5,0814 0.27
- Euro: 5,8878 0.20
Engelli kadının feci sonu!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Muğla'da korkunç olay!Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde yüzen kadının üzerinden tekne geçti. geçtiği kadın yaralandı.
Engelli kadının feci sonu!İl Özel İdaresi’ne bağlı itfaiyeye ait su tankerinin çarpması sonucu konuşma engelli Nurcan Can (35), hayatını kaybetti.
2.5 yıl sonra iğrenç intikam!Aydın'ın İncirliova ilçesinde 10 yaşındaki E.T.’ye cinsel istismarda bulunduğunu suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet A. ile oğlu Halil İbrahim A. tutuklandı.
Fare zehri içip kaza yaptıAksaray’da otomobilin içinde girdiği bunalım sonucu fare zehri içen sürücü, hızla gittiği yolda kaza yapınca ağır yaralandı
'Adisyonda ücreti gören bize başvursun'İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı beldesindeki bir restoranda yemek yiyen 8 kişilik gruba kişi başı 50 TL'den 400 TL'lik müzik ücreti ödetilmesi ilçede tartışmaya yol açtı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 3 yaşındaki kızın ameliyat sonrası dünyası karardı
- Teknolojiye ayak uyduran kağıt toplayıcısı
- Gelinini terk eden oğlunu bıçakladı!
- Yenice'de çaya giren lise öğrencisi boğuldu
- Sigortacıya evinin önünde infaz
- Lüks araç genç müzisyene mezar oldu
- Yozgat'ta bulundu! Tam 9 milyon yıllık...
- Şehitler için sela okuyan imamı darp ettiler
- Çatıda müzik dinleyen genç korkuttu
- Yok böyle araç! Bakan bir daha bakıyor
- 'Ölüm yolu'nda gördüklerini unutamıyor
- Bahriye teyze 50 yıldır dağ köyünde yalnız yaşıyor
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.