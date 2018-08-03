03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Gurbetçi aile Edirne'de hayatının şokunu yaşadı

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Gurbetçi aile Edirne'de hayatının şokunu yaşadı
Gurbetçi aile Edirne'de hayatının şokunu yaşadı Gurbetçi aile Edirne'de hayatının şokunu yaşadı Gurbetçi aile Edirne'de hayatının şokunu yaşadı

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran B.K, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere ailesiyle Danimarka'dan geldiklerini, Keşan ilçesindeki bir benzinliğe park ettikleri araçta uyuduklarını anlattı. Uyandıklarında içinde 20 bin kron, 400 avro ve pasaportların bulunduğunu çantanın yerinde olmadığını söyleyen B.K, şikayetçi oldu. Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.

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