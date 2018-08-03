03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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YÖK'ten öğrencilere müjdeli haber!

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YÖK'ten öğrencilere müjdeli haber!
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tercih yapacak adayların lehine barajların genişletildiğini açıkladı.
YÖK'ten öğrencilere müjdeli haber! YÖK'ten öğrencilere müjdeli haber! YÖK'ten öğrencilere müjdeli haber!

 

YÖK, YKS ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp ve öğretmenlik programlarının baraj sıralamaları yükseltildi.

Tercih yapacak öğrenciler için barajın genişletildiği ifade edilen açıklamada, "Öğrencilerimizin lehine olmak üzere önceki yıllarda yürürlüğe konulan bazı programlara ait başarı sırası sınırlamalarının kalite önceliğimizden sarfınazar edilmeksizin genişletilmesi uygun görülmüş ve ilgili programların tercih edilebilmesi için gerekli olan asgari başarı sıralaması sınırları bu yıl için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir" denildi.

YÖK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Yeni YÖK olarak yükseköğretim sistemimizde eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılmasına büyük önem atfediyor ve bu maksatla düzenlemeler gerçekleştiriyoruz. Konuyla ilgili paydaşlarımızın fikirlerini alarak yaptığımız bu düzenlemeler, eğitim-öğretim süreçlerimizin  girdilerine, içeriklerine ve çıktılarına odaklanıyor.

Bu düzenlemeler kapsamında hatırlanacağı üzere meslek icrasına yönelik bazı programlara öğrenci kabulünde 'başarı sırasına göre sınırlama' uygulaması başlatılmış ve ilk olarak tıp ve hukuk programlarında başarı sırası sınırları belirlenmiş ve 2015 ÖSYS’de uygulanmaya başlamıştı. Aynı bağlamda mühendislik ve mimarlık alanındaki programlar için başarı sırası sınırlaması 2016 ÖSYS’de, öğretmenlik programları için ise 2017 ÖSYS’de hayata geçirilmişti. Bu uygulamalarımızın toplumun farklı kesimleri tarafından kabul görmüş olması, paydaşlarımızın bu uygulamayı tasvip etmiş olması, eğitim-öğretimin kalite çıtasını yükseltme yolunda attığımız bu adımın doğru bir adım olduğunu teyit etmiştir. Nitekim diğer bazı programlar için de aynı doğrultuda karar alınması noktasında gerek akademi camiamızın gerekse ilgili paydaşların talepleri kurulumuza intikal ediyor.

Ülkemizin, her düzeyde nitelikli insan kaynağına ihtiyacı olduğu noktasından hareket ederek, ezberciliği değil, temel yeterlikleri önceleyen, sözel ve sayısal alanlarda muhakeme ve analizi öne çıkarmayı hedefleyen bir anlayışla ilk kez 2018’de gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) sonuçları birkaç gün önce açıklandı. 

Açıklanan sınav sonuçları, kontenjanlar ve farklı puan türlerinde tercih hakkı kazanan öğrenci havuzunun genişlemiş olması durumu birlikte analiz edildi. Bu analizler sonucunda öğrencilerimizin lehine olmak üzere önceki yıllarda yürürlüğe konulan bazı programlara ait başarı sırası sınırlamalarının kalite önceliğimizden sarfınazar edilmeksizin genişletilmesi uygun görülmüş ve ilgili programların tercih edilebilmesi için gerekli olan asgari başarı sıralaması sınırları bu yıl için aşağıdaki şekilde belirlendi

Program Türü İlgili Puan Türü          Başarı Sırası

Hukuk programları     EA       En düşük 190 bininci (190.000)

Mühendislik programları*     SAY    En düşük 300 bininci (300.000)

Mimarlık programları            SAY    En düşük 250 bininci (250.000)

Tıp programları          SAY    En düşük 50 bininci (50.000)

Öğretmenlik programları**   İlgili Puan Türünde    En düşük 300 bininci (300.000)

*: (Orman. Ziraat. Su Ürünleri Fakülteleri programlan ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programlan hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programlan dâhil)

**: (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil)

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