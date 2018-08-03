03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Derin uzaydan gizemli radyo sinyali

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Bilim insanları, derin uzaydan kaynağı bilinmeyen gizemli bir radyo sinyali aldıklarını duyurdu.
Derin uzaydan gizemli radyo sinyali
Derin uzaydan gizemli radyo sinyali Derin uzaydan gizemli radyo sinyali Derin uzaydan gizemli radyo sinyali

Kanada'daki CHIME teleskobu tarafından alınan sinyal Uzaylıların varlığına inanan kitlelerde heyecan yarattı.

12 milyon pound'luk teleskop tarafından kaydedilen sinyalle ilgili araştırmalar sürüyor.

Fast Radio Burst (FRB) olarak adlandırılan bu sinyal bu güne kadar evrenden 700 MHz'ın altında bir frekansla alınan ilk sinyal oldu.

Bu sinyal günümüze kadar kaydedilmiş en düşük frekanslı sinyal olarak da tarihe geçti.

Bilim adamları sinyali üreten nesnenin çok kuvvetli bir cisim olduğunu düşünüyor. Sinyale AFRB 180725A etiketi verildi.

İlk FRB sinayli 2007'de keşfedilmişti. O günden bu yana bir düzineden az sinyal kaydedilebildi.

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