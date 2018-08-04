04 Ağustos 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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ABD’den Türk ürünlerine vergi adımı

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ABD’den Türk ürünlerine vergi adımı
ABD, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelere vergi muafiyeti getiren "GSP Programı"ndaki yerini yeniden değerlendirme kararı aldı.
ABD’den Türk ürünlerine vergi adımı ABD’den Türk ürünlerine vergi adımı ABD’den Türk ürünlerine vergi adımı

 

ABD Ticaret Temsilciliği, Türkiye’yi vergi muafiyeti programı kapsamında yeniden gözden geçirme kararı aldı. 

ABD'nin bu kararı, Türkiye’nin Amerikan demir ve çeliğine uyguladığı vergi uygulamasının ardından geldi.

Bu kararın ardından Türkiye'den ABD'ye vergisiz girebilen bazı ürünler yeniden değerlendirilecek.

29 ÜLKE MUAFİYET KAPSAMINDA

ABD, Türkiye'nin de dahil olduğu "GSP Programı"nda gelişmekte olan 29 ülkenin 4 bin 800 ürününden vergi almıyor.

1.6 MİLYAR DOLARLIK ÜRÜN ETKİLENECEK

Türkiye programdan çıkarılırsa ABD'ye vergisiz girebilen 1.6 milyar dolar değerindeki Türk menşeli ürün bu karardan etkilenmiş olacak.

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