Erdoğan'dan emeklilere bayram ve maaş müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını açıkladı.
"İKRAMİYELER BAYRAM ÖNCESİ YATACAK"
Emeklilere bayram öncesi güzel haber veren Başkan Erdoğan, "Dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik sistemine sahibiz. Sosyal güvenlik şemsiyesi duşında vatandaşımız yok. 100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde, emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz.
"1000 LİRANIN ALTINDA EMEKLİ MAAŞI OLMAYACAK"
Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz." dedi.