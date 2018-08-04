04 Ağustos 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:13Güneş 05:56Öğle 13:16İkindi 17:09Akşam 20:25Yatsı 22:01
    • 29°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 95.610 1.13
  • Altın: 198,481 0.85
  • Dolar: 5,0820 0.28
  • Euro: 5,8875 0.20

Bedelli askere işsizlik maaşı

»
Bedelli askere işsizlik maaşı
Bedelli askerlik yürürlüğe girdi. Son başvuru tarihi 3 Kasım. Gençler, 15 bin TL karşılığında 21 günlük eğitimin ardından vatani görevini yapmış sayılacak. Bedelli asker işsizlik maaşı alabilecek
Bedelli askere işsizlik maaşı Bedelli askere işsizlik maaşı Bedelli askere işsizlik maaşı

 

Bedelli askerlikle ilgili yasa Resmi Gazete'de yayımlandı ve şimdi süreç başladı. Yaklaşık 1.5 milyonu ilgilendiren yasada çalışanlar isterlerse ücretsiz izinli sayılarak 21 günlük eğitime gidecek ve sonra işlerine geri dönecek. Ancak işlerinden ayrılarak 21 günlük eğitime gitmek isterlerse ve en az 1 yıllık kıdemleri de varsa 1475 Sayılı Yasa'nın 14. maddesi gereğince kıdem tazminatlarını alabilecekler. Bu noktada askere giden çalışanlar için işsizlik maaşı imkânı da doğuyor. Çünkü işten askerlik sebebiyle ayrılan çalışanlar tazminatlarının yanında işsizlik maaşı da almayı hak ediyorlar. Bunun için öncelikle prim şartları var. Yani tüm çalışanlar için işsizlik maaşı alma şartları askere gidenler için de geçerli. Son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi gerekiyor. Yine son 120 günde de kesintisiz primin ödenmesi şartı bulunuyor.


BAŞVURU SÜRESİ ÖNEMLİ
Bu şartları taşıyanlar askere gidince tazminatla birlikte işsizlik maaşını da hak ediyor. İşsizlik maaşı için atılacak adımlar ise şöyle:

 Bedelli askerlikteki 21 günlük eğitim için ücretsiz izin kullanmayıp işten ayrılanların çıkışları SGK'ya askerlik dolayısıyla ayrıldıkları şeklinde bildirilecek. Çıkış bildirgesinde askerlik kodunun işaretlenmesi gerekiyor.

 İşsizlik maaşı almak için, askere gitmek üzere ayrılan tarihten sonraki 90 gün içinde göreve başlamak gerekiyor.

 Askerlik süresince işsizlik maaşı ödenmiyor.

 Eğitim bitip terhis belgesinin alınmasından sonra çalışan 30 gün içinde İŞKUR'a müracaat etmek zorunda.

 İŞKUR, çalışanın son üç yıldaki ödediği prim sayısına göre 6 ay ile 10 ay arasında maaş bağlıyor.

 Maaş alınırken GSS primleri de yatırıldığından sağlık hizmetlerinden yararlanılıyor.
 Maaş alınırken bir iş bulunup çalışmaya başlanıldığında ise ödenek kesiliyor. Ancak alınmayan ödenekler kaybolmuyor.

KAÇ LİRA ALINIYOR?
İşsızlık maaşı son 4 aylık prime esas kazancın yüzde 40'ı kadar oluyor. Ancak en yüksek işsizlik maaşı geçerli asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Maaştan sadece damga vergisi kesiliyor. Buna göre;
 2018 yılı için en düşük işsizlik maaşı: 2.029,5 X % 40 = 811.80 TL (DV hariç)
 2018 yılı için en yüksek işsizlik maaşı: 2.029,5 X % 80 = 1.623,60 TL (DV hariç)

BEDELLİ ASKERLİKTE SON BAŞVURU 3 KASIM
Bedelli askerlik düzenlemesi yürürlüğe girdi. 1 Ocak 1994 tarihi dahil, bundan önce doğanlar 15 bin TL ve 21 gün temel askerlik eğitimi aldıktan sonra vatani görevini yapmış sayılacak. Yurtdışında yaşayanlar ise 2 bin euro ödeyip, uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak. Bedellide son başvuru tarihi 3 Kasım 2018. Başvurular askerlik şubeleri, yurtdışı temsilcilikleri ve e-devlet üzerinden yapılacak. Ücret Ziraat Bankası veya Halkbank'a tek seferde yatırılacak. Bedelliden yararlanmak isteyenler, başvurularını yaptıktan sonra bu belgeyle bankaya gidip, para yatıracak. Daha sonra dekontu askerlik şubesine götürüp, celp duyurusu bekleyecek. Celp duyurusunun ardından yoklamalarını ve nerede askerlik yapacaklarını öğrenilebilecekler. Yoklaması olmayanlar, belirlenen sevk tarihine kadar yoklamasını yaptıracak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bedelli askere işsizlik maaşıBedelli askere işsizlik maaşıBedelli askerlik yürürlüğe girdi. Son başvuru tarihi 3 Kasım. Gençler, 15 bin TL karşılığında 21 günlük eğitimin ardından vatani görevini yapmış sayılacak. Bedelli asker işsizlik maaşı alabilecek
Erdoğan'dan emeklilere bayram ve maaş müjdesiErdoğan'dan emeklilere bayram ve maaş müjdesiBaşkan Erdoğan, "100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde, emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz" dedi.
ABD’den Türk ürünlerine vergi adımıABD’den Türk ürünlerine vergi adımıABD, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelere vergi muafiyeti getiren "GSP Programı"ndaki yerini yeniden değerlendirme kararı aldı.
Erdoğan açıkladı: Geri dönüyor! Çok önemli görevErdoğan açıkladı: Geri dönüyor! Çok önemli görevCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük Eylem Planı'nda açıkladığı Emlak Bankası'nın yeniden faaliyete geçirilmesi ile ilgili ayrıntılar belli oldu.
Bu hafta en çok dolar kazandırdı!Bu hafta en çok dolar kazandırdı!Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,03 arttı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,86, dolar/TL ise yüzde 4,63 değer kazandı.
Bakan açıkladı! Binlerce kişiye istihdam...Bakan açıkladı! Binlerce kişiye istihdam...Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Proje bazlı 4 yatırım ile 4 bin 414 kişiye istihdam sağlanacak" dedi.
  • Otomobilde en çok tercih edilen marka ve renk belli oldu03 Ağustos 2018 Cuma 12:44
  • Bakan Albayrak'tan kritik dolar açıklaması03 Ağustos 2018 Cuma 12:40
  • Bakan Albayrak: Enflasyon 2019'da tek haneye inecek03 Ağustos 2018 Cuma 12:29
  • Enflasyon rakamları açıklandı03 Ağustos 2018 Cuma 10:13
  • Bakan Albayrak: Yanlışta ısrarın Türk ekonomisine etkisi sınırlı olur03 Ağustos 2018 Cuma 09:49
  • Dolar tekrar 5 TL'yi geçti02 Ağustos 2018 Perşembe 10:38
  • Elektrik tüketimi temmuzda arttı02 Ağustos 2018 Perşembe 09:56
  • Yüz binlerce emekliyi ilgilendiriyor! O parayı alabilirsiniz...02 Ağustos 2018 Perşembe 09:30
  • Kabul etti! 2,1 milyar dolar ceza ödeyecek02 Ağustos 2018 Perşembe 07:10
  • Erdoğan ve Putin konuşmuştu! Süreç başladı02 Ağustos 2018 Perşembe 07:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri