Yasa hazırlanıyor! Zam yapılacak

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. Maaşı düşük olan emeklilere seyyanen zam yapılacak. Bin liranın altında maaş kalmayacak. Bu şekildeki emekliler için yasa hazırlanıyor.

Temmuz zamlarını alıp ikramiye için gün sayan emeklilere bir müjde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 100 günlük eylem planını açıklayan Erdoğan düşük maaşlı emekliler için çalışma yapıldığını belirtti. Böylece 1.000 liranın altında emekli maaşı alan kalmayacak. Bu kişilere seyyanen zam yapılarak maaş miktarları bin liranın üzerine çıkartılacak. Yeni dönemde sosyal yardım veri tabanı oluşturarak farklı kurumlar tarafından verilen hizmetleri daha etkin hale getireceklerini ifade eden Erdoğan şu bilgileri verdi:

150 BİN KİŞİ

"Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi, ülkemizin imkanlarını seferber ederek, insanca yaşayabilecekleri bir gelir düzeyine çıkarmanın gayreti içinde olduk. Emeklilerimize taahhüt ettiğimiz 1.000 liralık ikramiyenin ilkini Ramazan Bayramı'nda ödemiştik. 100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde, emeklilerimize ikinci ikramiyelerini, inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz. Ne aldanan, ne aldatan olacağız. Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu kapsamda olan 150 bin kişiyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık, yasal düzenlemeyi bekliyoruz." Bu karar sonrası özellikle 3.600 günden emekli olan vatandaşların maaşına zam fırsatı doğdu.

YAŞTAN EMEKLİLER ALACAK

Temmuz zamlarının ardından bin liranın altında emekli maaşı alan 2000 yılı sonrası emeklilerin en düşük maaşları 1.021,39 liraya çıkmıştı. Böylece tam emeklilik şartlarıyla emekli olan vatandaşlardan 1.000 liranın altında maaş alan kalmamıştı. Ancak 3.600 günle yani kısmi yaştan emekli olanların en az maaşı bin liranın altında kalmıştı. Yeni düzenlemeyle bu kesimin maaşları da yükselecek.

EK ÖDEME DE ARTACAK

Bütün emeklilerin aldığı yüzde 4'lük ek ödemelerde zamlarla birlikte artıyor. Zamlar çıplak maaşa yapıldığı için ek ödeme miktarları da yükselmiş oluyor. Bin 18 liranın altındaki maaşlarda yüzde 5, üstündeki maaşlarda ise yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Örneğin; Haziran itibarıyla 2 bin lira taban maaşı olan bir emekli 80 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklinin banka hesabına yatırılan para 2 bin 80 lirayı buluyordu. Bu emeklimizin çıplak maaşı yüzde 9.17 Temmuz zammı ile birlikte 2 bin 183 lira 40 kuruşa yükseldi. Maaşının yüzde 4'ü oranındaki ek ödemesi ise 87 lira 34 kuruşa çıktı. Böylece bankaya yatacak para 2 bin 80 liradan 2 bin 270 lira 74 kuruşa yükseldi.

İKRAMİYE ÖDENİYOR

Yasaya göre, ikramiyenin Kurban Bayramı'ndan önce ödenmesi gerekiyor. Kurban Bayramı 21 Ağustos'ta başlıyor. Ayın 20'si bayram arefesi oluyor. 18-19 Ağustos da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle ikramiye ödemeleri 17 Ağustos'a kadar yapılacak. İlk ikramiye 15 Haziran'da başlayan Ramazan Bayramı öncesi 7-8 Haziran tarihlerinde ödenmişti. Ağustos'taki ikramiyenin de ayın 6'sı ile 10'u arasındaki bir tarihte verilebileceği belirtiliyor. Kesin tarihi ise Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Ayrıca bu ay SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaşlarının da erken ödenmesi bekleniyor..