05 Ağustos 2018 Pazar29 Şevval 1439
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EPDK ceza yağdırdı!

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EPDK ceza yağdırdı!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 9 akaryakıt şirketine çeşitli nedenlerle 4 milyon 702 bin 927 lira ceza verildi.
EPDK ceza yağdırdı! EPDK ceza yağdırdı! EPDK ceza yağdırdı!

EPDK'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmali, otomasyon sisteminin düzenli çalışmaması, fiyat panosunda bayiye ilişkin bilgilerin yazılı olmaması, ulusal marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile akaryakıt tağşiş ettiğinin tespit edilmesi gibi nedenlerle 9 akaryakıt şirketine 70 bin lira ile 2 milyon 78 bin 600 lira arasında para cezası uygulandı.

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