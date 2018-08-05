05 Ağustos 2018 Pazar29 Şevval 1439
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Oğlunun iş yerine gelip bunu yaptı

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Oğlunun iş yerine gelip bunu yaptı
Eskişehir’de oğlunun çalıştığı dükkana gelen baba yardım etme bahanesiyle kasadaki 4 bin lirayı çaldı.
Oğlunun iş yerine gelip bunu yaptı Oğlunun iş yerine gelip bunu yaptı Oğlunun iş yerine gelip bunu yaptı

Olay, Kurtuluş Mahallesi Sarper Bulvarı üzerindeki bir ganyan bayiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlunun okul masraflarını çıkarması için dükkan sahibi ile konuşup işe alınmasını sağlayan baba, geçen hafta dükkanın kapatılması için yardıma gitti. Burada oğlunun paspas yapmasına yardım eden şahıs, paspas yaparken üç hamlede kasadaki parayı alıp cebine koydu. Yaşananlar iş yerindeki kameralara yansırken, ertesi gün iş yerine gelen dükkan sahibi Osman Acar, çalışanından babasının parayı aldığını ve kaçtığını öğrenerek durumu polise bildirdi. 

Elemanının ‘Paraları babam aldı’ dediğini söyleyen Osman Acar, “Akşam saat 20.30 gibi dükkandan çıktım. Misafirlerim vardı, onların yanına gittim. Daha sonra hırsızlık olduğunu bilmiyordum. Sabah geldiğimde dükkan açık değildi. Öğlen 11.00’de gelip dükkanı açtım. Sonra çalışan geldi. Kasada paraların olmadığını söyledim. ‘Onları babam akşam almış’ dedi. ‘Nasıl oluyor, bu kasanın sorumluluğu sende’ dedim. Saat 11.00’e kadar neden beklediğini sordum. Normalde 09.45’de açılması gerekiyor. 09.00’da babasının gelip ‘Paraları aldım, paraları ne yapayım’ dediğini söyledi. ‘Okul kredin, yurt paran var, onları ödeyeceğim’ deyip, paraları tekrar vermeyi düşündüğünü ve paraları getireceğini söylemiş. Ben de böyle bir şey olmayacağını, burasının bir dükkan olduğunu ve bu paraların bankaya yatması gerektiğini söyledim. 'Babanı ara bulalım' dedim. Bana bulamayacağını söyleyince polise haber vermek zorunda kaldım. Polisler gelip güvenlik kamerası görüntülerini aldılar” şeklinde konuştu. 
 

“Bu kadar para için bunlara değecek bir konu değil” 

Kameralar varken hırsızlığa cesaret edilmesine şaşırdığını söyleyen Acar, “Aslında onun temizlik falan yapması doğru değil. Oğluna ‘Gel ben sana yardım edeyim’ demiş. Bu oğlunun söylediği şey. Paspası almış, oraya girmiş. Tabiri caizse profesyonel bir şekilde parayı almış. Parayı üç hamlede alıyor. Şu anda polise başvurumuz var. Şahıs da büyük ihtimal buralarda bir yerde, başka birilerinin canını yakmaya çalışıyordur. Herhalde buradan bir ceza almayacağını falan düşünüyor. Bu kadar kamera görüntüsü varken. Bu kadar parayı ne yapacak? Bu kadar para için bunlara değecek bir konu değil. Aldığı para 4 bin 334 lira gibi bir para yani” dedi. 

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