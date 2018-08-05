05 Ağustos 2018 Pazar29 Şevval 1439
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TOKİ'den ucuz konut müjdesi!

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TOKİ'den ucuz konut müjdesi!
3 bin 500 konutu açık satışa sunan TOKİ, Ankara’dan Rize’ye, Van’dan Adana’ya, Çankırı’dan Siirt’e kadar 26 ilde, 80’den fazla projeden ev sahibi yapıyor.
TOKİ'den ucuz konut müjdesi! TOKİ'den ucuz konut müjdesi! TOKİ'den ucuz konut müjdesi!

Türkiye'nin farklı noktalarında konut yapmaya devam eden TOKi, bu yıl özellikle dar gelir grubuna odaklandı. Birçok ilde konutlarını satışa çıkaran TOKİ, 185 liradan başlayan taksitlerle ev satıyor. Ev fiyatları 55 bin 681 liradan başlıyor. Satışa sunulan konut adedi 3 bin 500’ü buluyor. Emekli, alt gelir grubu dahil tüm kesimlere hitap eden konutlar 1+1, 2+1, 3+1 olarak satışa sunuluyor.  

PEŞİNAT İÇİN 10 BİN LİRA ÖDENECEK

Satışa sunulan konutlar için TOKİ’nin yetkilendirdiği kamu bankalarına yani Halkbank ve Ziraat Bankası’na başvuru yapmak gerekiyor. Projenin olduğu yerdeki banka şubeleri aracılığıyla teminat yatırılıp sözleşme imzalanabiliyor. Başvurunun hangi bankaya yapılacağı konutun özelliğine ve bulunduğu ile göre değişiyor. Peşinat için daire fiyatının yüzde 10’u alınıyor.  Alt gelir grubuna, yani aylık hane geliri 3 bin 200 liranın altında olan kesime yönelik inşa edilen daireler için ödenecek peşinat 10 bin liradan başlıyor. Dar gelirliler için yapılan evi almak için başvuran kişinin kendisi, eş ve velayeti altındaki çocukları üzerine kayıtlı evi olmayacak. Ayrıca ev alınacak ilde bir yıl ikamet şartı da bulunuyor.  

BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR  

Daire almak isteyen emekliler şubat ayı içinde ilgili bankaya başvuru yapacak. TOKİ’nin konutlarına başvurabilmek için öncelikle emeklinin kendisi, eş ve velayeti altındaki çocukları üzerine kayıtlı ev olmayacak. İkinci olarak daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak koşulu aranıyor. Ev alınacak il/ilçede en az bir yıl ikamet şartı da var. 

BUNLARA DİKKAT!

- Başvurular evin bulunduğu yerdeki Halkbank ya da Ziraat Bankası’na yapılacak.

- Başvuru yapılırken Gayrimenkul SatışSözleşmesi imzalanacak.

- Sözleşme imzalanırken daire bedelinin en az yüzde 10’u kadar peşinat alınıyor. 

- Evi alanlar 14 gün içinde cezasız cayabilir.

- Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yıl ocak ve temmuzda iki kez memur maaş artışına göre zamlanacak.   

ÖRNEK HESAPLAMA

Örneğin; Ankara Mamak Gülseren Mahallesi 3. Etap 2. Bölge'den alt gelir grubu olarak ev almak isteyenler 1+1 daire almak isterse 83 bin 437 lira ödeyecek. 10 bin lira peşinat ödeyen geri kalan parayı 180 ay (15 yıl) vadeyle ödeyebilecek. Bunun aylık taksidi 408 lira. Eğer 20 bin lira peşin ödenirse, 20 yıla kadar vade ve 264 liradan başlayan taksitle ev alınabilecek. 

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