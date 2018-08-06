Alınan bilgiye göre, Topçam mevkisinde dağlık arazideki bir çam ağacına yıldırım düştü. İhbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti. Ekipler, tek ağaçta çıkan yangını diğer bölgelere sıçramadan söndürdü. Yıldırım düşen ağacın içten yanması ise ilginç görüntü oluşturdu.
06 Ağustos 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Ağacın içinde ilginç görüntü
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