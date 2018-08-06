06 Ağustos 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Ağacın içinde ilginç görüntü

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Ağacın içinde ilginç görüntü
Aydın'ın Çine ilçesinde yıldırım düşen ağacın içten yanması ilginç görüntü oluşturdu.
Ağacın içinde ilginç görüntü Ağacın içinde ilginç görüntü Ağacın içinde ilginç görüntü


Alınan bilgiye göre, Topçam mevkisinde dağlık arazideki bir çam ağacına yıldırım düştü. İhbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti. Ekipler, tek ağaçta çıkan yangını diğer bölgelere sıçramadan söndürdü. Yıldırım düşen ağacın içten yanması ise ilginç görüntü oluşturdu.
 

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Ağacın içinde ilginç görüntüAğacın içinde ilginç görüntüAydın'ın Çine ilçesinde yıldırım düşen ağacın içten yanması ilginç görüntü oluşturdu.
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