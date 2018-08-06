Dolar yeni haftaya rekorla başladı

Cuma günü 5.1154 ile tarihi seviyeye çıkan, daha sonra bir 5.08'e gevşeyen dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasada 5.12'yi görerek rekor tazeledi.

Doların yönü üzerinde ABD ile yaşanan 'yaptırım' krizi etkili oluyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo son olarak Singapur'da bir araya gelmiş, toplantı sonrası sorunun çözümü için yapıcı bir şekilde çalışılacağı kararı alındığı duyurulmuştu. Dolar bu gelişmelerle cuma gününü 5.08 seviyesinden kapattı.

ABD son olarak, cumartesi günü bazı Türk ürünlerine uyguladığı gümrüksüz ticaret hakkını değerlendirmeye aldığını açıkladı.

Dolar/TL, saat 08.27'de 5.1021 seviyesinden işlem görürken, Euro/Tl aynı dakikalarda 5.9020 civarında seyrediyor.

Bugün yurt içinde takip edilecek önemli bir veri bulunmazken, yurt dışında ise Almanya'daki sanayi verileri takip edilecek.