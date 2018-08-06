Melih Gökçek'ten CHP açıklaması: İnce diskalifiye olunca...

AK Parti'de metal yorgunluğu gerekçesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek, sosyal medya hesabından CHP ile ilgili flaş açıklamada bulundu.

CHP'li muhaliflerin kurultay ümidinin bitmesinden sonra eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından Muharrem İnce ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Gökçek yaptığı açıklamada, 'Biliyorum samimi CHP'liler CHP'den ümidini kesti. Laf aramızda İnce diskalifiye olunca ben de ümidi kestim. Ne yapmalı dersiniz?' ifadelerini kullandı.

Gökçek ayrıca CHP seçmeninin yerel seçimlerde sandığa gitmeyeceğini iddia ederek şu açıklamayı yaptı;

"CHP seçmeni Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak için yerel seçimlerde sandığa gitmeyip protesto edecekmiş"

NE OLMUŞTU?

24 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından CHP'de olağanüstü seçimli kurultay tartışmaları başlamıştı. Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerektiği görüşünü dile getiren Muharrem İnce ve ekibi, seçimli olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamıştı.

Ancak CHP Genel Merkezi, Muharrem İnce'yi destekleyen muhalifler 630 olarak duyurduğu imza sayısının yeterli olmadığını duyurmuştu. Açıklamada, kendilerine noter onaylı 615 imzanın ulaştırıldığı kaydedilmişti. Kurultay için gerekli olan imza sayısı, parti tüzüğüne göre 622'ydi.