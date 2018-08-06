06 Ağustos 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:16Güneş 05:58Öğle 13:16İkindi 17:08Akşam 20:23Yatsı 21:57
    • 32°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 94.756 -0.89
  • Altın: 200,725 1.13
  • Dolar: 5,1491 1.32
  • Euro: 5,9531 1.28

İYİ Parti'de deprem! 3 kritik isim istifa etti

»
İYİ Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, görevlerinden ve partilerinden istifa etti.
İYİ Parti'de deprem! 3 kritik isim istifa etti
İYİ Parti'de deprem! 3 kritik isim istifa etti İYİ Parti'de deprem! 3 kritik isim istifa etti İYİ Parti'de deprem! 3 kritik isim istifa etti

İYİ Parti'de kongre hazırlığı sürerken 3 sürpriz istifa geldi. Partinin 3 kurucu üyesiolan Özcan Yeniçeri, Yusuf Halaçoğlu ve Nevzat Bor istifasını sundu. 

AKŞENER TEPKİSİ: KURULTAY'DA DEĞİŞİM OLMAYACAK

Ortak basın toplantısında konuşan Halaçoğlu, “Sergilenen tavırlar Kurultay’da bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verdiğimiz mücadelenin aynının tekrarlandığını görmek bizi son derece üzmüştür. Bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz ve gerek partideki tüm görevlerimizden, gerekse İYİ Parti’den istifa ediyoruz” dedi. 

HALAÇOĞLU ADAY GÖSTERİLMEYİNCE KRİZ ÇIKMIŞTI

Yusuf Halaçoğlu 24 haziran seçimlerinde aday gösterilmemiş bu durum da krize neden olmuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İYİ Parti'de deprem! 3 kritik isim istifa ettiİYİ Parti'de deprem! 3 kritik isim istifa ettiİYİ Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, görevlerinden ve partilerinden istifa etti.
Ankara'yı sallayan haber! Erdoğan o isimlerin üstünü çizdiAnkara'yı sallayan haber! Erdoğan o isimlerin üstünü çizdiAK Parti'nin 18 Ağustos'ta yapacağı altıncı olağan kongresinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) önemli değişiklikler yapılacağı ileri sürüldü.
Melih Gökçek'ten CHP açıklaması: İnce diskalifiye olunca...Melih Gökçek'ten CHP açıklaması: İnce diskalifiye olunca...AK Parti'de metal yorgunluğu gerekçesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek, sosyal medya hesabından CHP ile ilgili flaş açıklamada bulundu.
Muharrem İnce'den son dakika kurultay açıklamasıMuharrem İnce'den son dakika kurultay açıklamasıMuharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) kurultay tartışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İnce açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi, yaşanan gelişmelerden sonra Kurultay için bir gün bile beklememelidir." ifadesini kullandı.
Saadet Partisi'nden kritik kararSaadet Partisi'nden kritik kararSaadet Partisinde, bu yılın Ekim ayında yapılması planlanan olağan kongre, yerel seçimlere odaklanmak için seçim sonrasına ertelendi.
İşte CHP’de krize yol açan listeİşte CHP’de krize yol açan listeCHP’de muhaliflerin seçim sonrası olağanüstü kurultay için topladığı liste ortaya çıktı. İllere göre imza dağılımının yer aldığı listede, 81 ilin 76’sında delegelerin kurultay yapılması için imza verdiği ortaya çıktı
  • CHP'de imza krizi! Yeterli sayıya ulaşılamadı03 Ağustos 2018 Cuma 13:54
  • SP'den Hükümet'e ABD çağrısı: Sakın taviz vermeyin03 Ağustos 2018 Cuma 10:25
  • CHP'de imza kavgası tam gaz sürüyor03 Ağustos 2018 Cuma 10:09
  • Kılıçdaroğlu kanadından ilk açıklama!03 Ağustos 2018 Cuma 05:01
  • CHP olağanüstü kurultaya gidiyor02 Ağustos 2018 Perşembe 16:09
  • Türkiye’ye parmak sallayanlara haddi bildirilmeli02 Ağustos 2018 Perşembe 14:49
  • Bakan Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak02 Ağustos 2018 Perşembe 10:14
  • TBMM'deki 4 siyasi partiden ABD'ye ortak tepki02 Ağustos 2018 Perşembe 09:28
  • İçişleri Bakanı Soylu: Amerika’da bir malımız var; Fetö02 Ağustos 2018 Perşembe 09:22
  • Hulusi Akar'a 'orgeneral' yardımcı02 Ağustos 2018 Perşembe 07:08
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri