İYİ Parti'de deprem! 3 kritik isim istifa etti

İYİ Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, görevlerinden ve partilerinden istifa etti.

İYİ Parti'de kongre hazırlığı sürerken 3 sürpriz istifa geldi. Partinin 3 kurucu üyesiolan Özcan Yeniçeri, Yusuf Halaçoğlu ve Nevzat Bor istifasını sundu.

AKŞENER TEPKİSİ: KURULTAY'DA DEĞİŞİM OLMAYACAK

Ortak basın toplantısında konuşan Halaçoğlu, “Sergilenen tavırlar Kurultay’da bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verdiğimiz mücadelenin aynının tekrarlandığını görmek bizi son derece üzmüştür. Bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz ve gerek partideki tüm görevlerimizden, gerekse İYİ Parti’den istifa ediyoruz” dedi.

HALAÇOĞLU ADAY GÖSTERİLMEYİNCE KRİZ ÇIKMIŞTI

Yusuf Halaçoğlu 24 haziran seçimlerinde aday gösterilmemiş bu durum da krize neden olmuştu.