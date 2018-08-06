06 Ağustos 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Dev şirket için iflas kararı!

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Dev şirket için iflas kararı!
Ordu Limanı’nın işletmeciliğini yapan Çakıroğlu Ordu Liman İşletmesi AŞ hakkında iflas kararı verildi. Şirket hakkında verilen karar sonrası tasfiye süreci de başlamış oldu.
Dev şirket için iflas kararı! Dev şirket için iflas kararı! Dev şirket için iflas kararı!

 

Ordu'nun tek ticari limanı olan Ordu Limanı'nın işletmesi, Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) tarafından, 1997 yılında 30 yıllığına Çakıroğlu AŞ’ye verilmişti. Ancak şirket işletme süresinin yarısında, yeterli gemi hareketliği olmadığı ve zarar ettiği gerekçesiyle limanı işletmekten vazgeçmişti. Şirketin teçhizatlarını bırakıp limanı terk etmesi üzerine birtakım hukuki sıkıntılar ortaya çıkmıştı. Ancak limanın işletme hakkı verilmesine ilişkin sözleşmesi feshedilmiş ve liman TDİ tarafından geri alınmıştı. 

TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Çakıroğlu Ordu Liman İşletmesi AŞ için ise iflas kararı çıktı. Çıkan karar sonrası şirketin dosyası İstanbul 1. İflas Dairesi'ne gönderilmişti. Böylece 27 Temmuz'da alınan kararla da şirket için tasfiye süreci başlamış oldu.

LİMAN BÜYÜKŞEHİRE DEVREDİLDİ

Şirketin, 2013 yılında tahliye edilmişti. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), halkın kullanımına açılması kaydıyla, limanı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devretmişti.

ÜÇ LİMANI İŞLETİYORDU

Kamu ve özel sektöre ait çeşitli limanlarda uzun yıllar yükleme, boşaltma, aktarma ve terminal hizmeti veren Çakıroğlu, sektörde çeyrek asrı geçen bir tecrübeye sahip. Şirketin Ordu Limanı yanı sıra iki limanda daha işletme hakkı bulunuyordu. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 1997 yılında açılan özelleştirme ihalesine katılarak TDİ'ye ait Giresun ve Sinop limanlarını da almıştı.

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