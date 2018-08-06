06 Ağustos 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Kılıçdaroğlu kurultay sorusuna cevap vermedi

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Kılıçdaroğlu kurultay sorusuna cevap vermedi
Rahatsızlık geçiren CHP'li vekil Polat Şaroğlu'nu ziyaret ettikten sonra kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, soru kabul etmed
Kılıçdaroğlu kurultay sorusuna cevap vermedi Kılıçdaroğlu kurultay sorusuna cevap vermedi Kılıçdaroğlu kurultay sorusuna cevap vermedi

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beyin kanaması geçiren CHP Tunceli MilletvekiliPolat Şaroğlu'nun tedavisinin sürdüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gelerek sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hastane çıkışında kameralar karşısına geçen CHP Lideri, "Hekim arkadaşların gösterdikleri ilgiye teşekkür ederiz. Umarız arkadaşımız parlamentodaki görevinin başına dönecek." dedi.

CEVAP VERMEDEN GİTTİ

Kılıçdaroğlu sözlerini tamamladıktan sonra muhabirler ısrarla kurultaysürecine ilişkin sorular yöneltti.

CHP Lideri, teşekkür ederek hiçbir soruya yanıt vermedi ve aracına binerek hastaneden ayrıldı.

PARTİLİLER AÇLIK GREVİNDE

Öte yandan CHP Genel Merkezi önünde CHP'lilerin başlattığı açlık grevi devam ediyor.

Olağanüstü kurultay kararı alınması için başlatılan eyleme katılım her geçen saat artıyor.

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