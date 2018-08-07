07 Ağustos 2018 Salı29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:17Güneş 05:59Öğle 13:16İkindi 17:07Akşam 20:21Yatsı 21:56
    • 26°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 94.174 -1.50
  • Altın: 206,670 4.13
  • Dolar: 5,3291 4.86
  • Euro: 6,1595 4.79

CHP yönetimi 'kurultay yok' dedi

»
CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası kurultay yapılmasını isteyen parti içi muhalifler delegelerden imza toplayarak Genel Merkez'e teslim etti. Partiden yapılan açıklamada geçerli imza sayısının 605 olduğu ve kurultay için yeterli olmadığı belirtildi.
CHP yönetimi 'kurultay yok' dedi
CHP yönetimi 'kurultay yok' dedi CHP yönetimi 'kurultay yok' dedi CHP yönetimi 'kurultay yok' dedi

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de kurultay sesleri yükseldi. Seçimlerde partinin başarısız olduğunu savunan muhalif kesim Genel Merkez'e kurultay çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi ise yerel seçimlere odaklanılması gerektiğini ve kurultay yapılmayacağını belirtti.  Kurultay yapılmayacağının açıkça belirtilmesi üzerine muhalifler delegelerden imza toplama sürecini başlattı. Geçtiğimiz perşembe günü kurultay çağrısında bulunan parti içi muhalifler 630 imza toplandığı ve kurultayın yapılması gerektiğini duyurdu.

ISLAK İMZA İÇİN SÜRE DOLDU

Muhaliflerin çağrısına CHP yönetiminden ise jet hızıyla yanıt geldi. Teslim edilen imza sayısının 618 olduğu, geçerli imzaların ise 605 olarak görüldüğü belirtildi. İmza vermek isteyen delegelerin noter onaylı ıslak imzasını teslim etmesi için verilen son süre de doldu.

YETERLİ İMZA YA ULAŞILAMADI, KURULTAY YOK

CHP Genel Merkezi'nden  bugün yapılan açıklamada, 569 imzanın toplandığı ve yeterli sayıya ulaşamadığı belirtildi. CHP yönetimi, "Salt çoğunluk sağlanamadı kurultay yok" diyerek son sözü söyledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP yönetimi 'kurultay yok' dediCHP yönetimi 'kurultay yok' dediCHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası kurultay yapılmasını isteyen parti içi muhalifler delegelerden imza toplayarak Genel Merkez'e teslim etti. Partiden yapılan açıklamada geçerli imza sayısının 605 olduğu ve kurultay için yeterli olmadığı belirtildi.
Halaçoğlu'ndan çarpıcı tespitHalaçoğlu'ndan çarpıcı tespit12 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi partinin kurucu üyeler Nevzat Bor ve Özcan Yeniçeri ile birlikte İYİ Parti'den istifa eden Yusuf Halaçoğlu, 'kimse bulunmaz hint kumaşı değil' diyerek Meral Akşener'e göndermede bulundu.
Kılıçdaroğlu kurultay sorusuna cevap vermediKılıçdaroğlu kurultay sorusuna cevap vermediRahatsızlık geçiren CHP'li vekil Polat Şaroğlu'nu ziyaret ettikten sonra kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, soru kabul etmed
İYİ Parti'de deprem! 3 kritik isim istifa ettiİYİ Parti'de deprem! 3 kritik isim istifa ettiİYİ Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, görevlerinden ve partilerinden istifa etti.
Ankara'yı sallayan haber! Erdoğan o isimlerin üstünü çizdiAnkara'yı sallayan haber! Erdoğan o isimlerin üstünü çizdiAK Parti'nin 18 Ağustos'ta yapacağı altıncı olağan kongresinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) önemli değişiklikler yapılacağı ileri sürüldü.
Melih Gökçek'ten CHP açıklaması: İnce diskalifiye olunca...Melih Gökçek'ten CHP açıklaması: İnce diskalifiye olunca...AK Parti'de metal yorgunluğu gerekçesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek, sosyal medya hesabından CHP ile ilgili flaş açıklamada bulundu.
  • Muharrem İnce'den son dakika kurultay açıklaması05 Ağustos 2018 Pazar 14:02
  • Saadet Partisi'nden kritik karar05 Ağustos 2018 Pazar 09:53
  • İşte CHP’de krize yol açan liste05 Ağustos 2018 Pazar 09:33
  • CHP'de imza krizi! Yeterli sayıya ulaşılamadı03 Ağustos 2018 Cuma 13:54
  • SP'den Hükümet'e ABD çağrısı: Sakın taviz vermeyin03 Ağustos 2018 Cuma 10:25
  • CHP'de imza kavgası tam gaz sürüyor03 Ağustos 2018 Cuma 10:09
  • Kılıçdaroğlu kanadından ilk açıklama!03 Ağustos 2018 Cuma 05:01
  • CHP olağanüstü kurultaya gidiyor02 Ağustos 2018 Perşembe 16:09
  • Türkiye’ye parmak sallayanlara haddi bildirilmeli02 Ağustos 2018 Perşembe 14:49
  • Bakan Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak02 Ağustos 2018 Perşembe 10:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri