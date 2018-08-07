07 Ağustos 2018 Salı29 Şevval 1439
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Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi!

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Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi!
Merkez Bankası rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü
Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi!

Merkez Bankası rekor üstüne rekor kıran dolar için müdahale kararı aldı. Banka, rezerv opsiyon mekanizmasında değişikliğe gitti.

Merkez Bankası, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkâni oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü.Banka'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.

Dolar Merkez'in müdahalesiyle 5.19 lira seviyesinden 5.17 liraya geriledi. Ancak ilerleyen saatlerde yeniden yükselişe geçen dolar, 5.42 seviyesini buldu.

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