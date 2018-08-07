Milyonlarca emekli ikramiye ve zam ile bu yazı kazançlı geçiriyor. Temmuz'da SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 9.17, memur emeklilerine yüzde 8.65 artış yansıtılırken, emekliler bu ay zamlı maaşlarının yanı sıra bin liralık bayram ikramiyesini de ceplerine koyacak. Üstelik SSK ve Bağ-Kur emeklilerine erken maaş ödemesi de söz konusu olabilecek. Tüm emekliler Temmuz'da zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'un 17'si ile 28'i arasında artışın yansıtıldığı yeni maaşlarını ceplerine koydu. Memur emeklileri de Temmuz başında maaşlarını zamsız olarak aldı, oluşan fark sonradan ay içerisinde hesaplara yatırıldı. Temmuz'da belirlenen yeni maaşlar; bu ay memur emeklilerinin hesabına 1-5 Ağustos'ta yatırılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise bayram nedeniyle değişiklik yapılmazsa Ağustos'un 17-28'i arasında ödenecek. Ancak bazı emeklilerin maaşının Kurban Bayramı'na ve sonrasına denk gelmesi nedeniyle, ödemelerin erkene çekilebileceği belirtiliyor.
17 AĞUSTOS'A KADAR
Emekliler, bu ay zamlı maaşlarının yanı sıra bin liralık ikramiyeden de yararlanacak. İlk bayram ikramiyesi Haziran'da ödenirken, 21-24 Ağustos'a denk gelen Kurban Bayramı öncesinde de biner lira emeklilerin hesabına yatırılacak. Ödemelerin 17 Ağustos'a kadar yapılması bekleniyor. Kesin tarih için gözler SGK'ya çevrilmiş durumda. Takvim, yapılacak açıklamayla netleşecek..
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Emekliye hem zamlı maaş hem ikramiye
Milyonlarca emekli ikramiye ve zam ile bu yazı kazançlı geçiriyor. Temmuz'da SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 9.17, memur emeklilerine yüzde 8.65 artış yansıtılırken, emekliler bu ay zamlı maaşlarının yanı sıra bin liralık bayram ikramiyesini de ceplerine koyacak. Üstelik SSK ve Bağ-Kur emeklilerine erken maaş ödemesi de söz konusu olabilecek. Tüm emekliler Temmuz'da zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'un 17'si ile 28'i arasında artışın yansıtıldığı yeni maaşlarını ceplerine koydu. Memur emeklileri de Temmuz başında maaşlarını zamsız olarak aldı, oluşan fark sonradan ay içerisinde hesaplara yatırıldı. Temmuz'da belirlenen yeni maaşlar; bu ay memur emeklilerinin hesabına 1-5 Ağustos'ta yatırılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise bayram nedeniyle değişiklik yapılmazsa Ağustos'un 17-28'i arasında ödenecek. Ancak bazı emeklilerin maaşının Kurban Bayramı'na ve sonrasına denk gelmesi nedeniyle, ödemelerin erkene çekilebileceği belirtiliyor.
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